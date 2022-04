Rivierabanca Rimini: presentato il RBR SporTeam Academy

Grande entusiasmo per la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di RBR SporTeam Academy, il campo di allenamento per il management sportivo organizzato da RBR in collaborazione con RivieraBanca, UniRimini, CONI Rimini ed UniBo che si terrà nel weekend 6-7-8 maggio 2022 presso la sala auditorium della sede di RivieraBanca (Via Marecchiese 227).

La conferenza, trasmessa in diretta sulle pagine Facebook Icaro Sport e Rinascita Basket Rimini, rivedibile in qualsiasi momento e per la quale ringraziamo Roberto Bonfantini, è stata l'occasione per ribadire l'importanza di questa iniziativa per tutta la Società ed esempio emblematico della proficua collaborazione col nostro main sponsor RivieraBanca, oltre a presentare il programma della tre giorni di corso che inizierà con la presenza del super ospite Federico Buffa, per il quale ringraziamo il contributo di Silvia Pedini, e si concluderà con la partecipazione dei corsisti alla partita RivieraBanca Basket Rimini-LUISS Roma presso il nostro PalaFlaminio.

Tutte le informazioni relative alla RBR SporTeam Academy, dalle modalità d'iscrizione alle offerte ancora disponibili ed i prezzi base, sono disponibili al sito web www.rbrsporteamacademy.it ed ai relativi canali social (Facebook, Instagram, Linkedin). Contatto email: info@rbrsporteamacademy.it.

"L'Academy è stata fortemente voluta dalla Società sin dal primo giorno di RBR. - introduce il Direttore dell'Academy, nonchè Responsabile marketing e comunicazione di RBR, Simone Campanati - E' un'iniziativa che sapevamo ci avrebbe aiutato a costruire qualcosa di speciale da insegnare agli altri. Questo sogno s'è potuto realizzare grazie alla sinergia tra la Società e le istituzioni, a partire dal nostro main sponsor RivieraBanca che ringraziamo per la disponibilità e la vicinanza."

"Siamo felici, come RivieraBanca, di contribuire a questa iniziativa che coniuga interesse per territorio, giovani e sport. - così il Presidente di RivieraBanca Fausto Caldari - Siamo entusiasti di mettere a disposizione l'auditorium per tutto il corso e di essere il main sponsor di RBR. Ho sempre pensato che una BCC, al di là dei numeri, debba preoccuparsi della funzione economico-sociale del territorio che, soprattutto di questi tempi, diventa rilevante: siamo sempre alla ricercia di sinergie con soggetti attivi del territorio, operiamo con impegno e professionalità mettendo a disposizione risorse che mantengano il nostro ruolo sociale ed economico a favore di imprese e famiglie. Questa bellissima iniziativa va proprio in questa direzione."

"Come RBR siamo veramente contenti di promuovere questo progetto insieme a RivieraBanca che è molto più di un main sponsor. - afferma l'AD di RBR, nonchè docente dell'Academy, Paolo Carasso - Abbiamo iniziato questo percorso insieme rivolto ai giovani. RivieraBanca ci ha permesso di relazionarci con realtà importanti come UniRimini, UniBo e CONI Rimini e tutte si sono avvicinate all'Academy. Il rapporto con RivieraBanca è molto caldo, per questo voglio ringraziare il Presidente Caldari, il Direttore Generale Gianluca Conti e tutti i ragazzi, a partire da Matteo Merlini, Fabio Donati e Lucia Mattei Gentili, che lavorano con noi tutti i giorni e capiscono gli obiettivi delle nostre iniziative: vogliamo aiutare i giovani del territorio ad inserirsi nel mondo del lavoro."

"Il nostro ruolo è quello di creare un collegamento sul territorio tra Università, imprese e famiglie. - dice il Direttore di UniRimini Lorenzo Succi - Porto il saluto del Presidente Simone Badioli. Grazie al Dipartimento di Scienze Motorie e quello di Scienze Aziendali formiamo manager per le imprese del territorio: l'Academy va in questa direzione perchè può rappresentare uno sbocco professionale, anche perchè c'è grande necessità di giovani manager preparati per gestire le società sportive. Siamo contenti di poter mettere a disposizione delle borse di studio per gli studenti, oltre ad offrire un collegamento didattico."

"Sono qui molto volentieri in rappresentanza del CONI. - queste le parole del Delegato CONI per la Provincia di Rimini Rodolfo Zavatta - Abbiamo raddoppiato la nostra collaborazione con l'Academy perchè ci sarà un interscambio di corsi, in particolare come CONI ci concentreremo sulla parte fiscale e sulla prossima riforma dello sport. La nostra collaborazione è dovuta alla convinzione che per fare una grande società ci vogliono atleti, tecnici e dirigenti: avendo sottomano la situazione di tutte le società riminesi posso dire che mancano dei dirigenti sportivi formati, la maggior parte delle società vive ancora di conduzione familiare mentre servirebbe un salto di qualità che corsi come questo possono contribuire ad attuare. Saremo sempre disponibili a collaborare per questo tipo di iniziative perchè sono sicuro che lo sport possa creare posti di lavoro per tanti giovani."

"Dopo il successo della scorsa edizione, da cui sono rimasto impressionato, ho proposto un upgrade. - annuncia Giuseppe Cappiello, Professore associato presso l'UniBo - Penso che il passaggio importante per la nostra relazione sia quello di aggiungere l'attività di ricerca a quella didattica: ci sono studi scientifici che dimostrano che le città crescono quando ci sono centri di ricerca che funzionano. Come UniBo abbiamo proposto ai nostri studenti, in particolare a tre persone, di redigere la tesi di laurea su RBR SporTeam Academy: nello specifico verrà somministrato un questionario ai tifosi, questo diventerà successivamente oggetto anche di didattica ed è significativo del nostro commitment reciproco."

"Collaboro con Federico Buffa da due anni, ho voluto fortemente questa possibilità perchè conosco l'Academy di RBR e ci tenevo che lui potesse tenere una lezione. - spiega Silvia Pedini, conduttrice televisiva ed esperta sportiva il cui contributo è stato decisivo per la presenza di Buffa come super ospite - Abbiamo lavorato molto per avere la sua disponibilità in un periodo solitamente intenso come i primi di maggio, inoltre non è più abituato a fare questo tipo di cose, il che ci deve rendere orgogliosi. Personalmente mi batto affinchè lui possa rivolgersi ad un target giovanile che spesso, non utilizzando social network, non riesce a raggiungere. Penso che sarà una bella cosa perchè gli piace il contatto umano, potrà dialogare direttamente coi partecipanti; spero ci saranno tante domande anche perchè non sarà un intervento programmato."

"L'Academy è un corso dove si alternano teoria e pratica, questo è il feedback che maggiormente ci è pervenuto dopo la scorsa edizione e ne siamo molto soddisfatti. - conclude Michela Manfroni, docente all'Academy insieme a Fabiola Bastiani come Rimini StoryTellers nonchè componente dello staff marketing e comunicazione di RBR - C'è un ambiente diverso perchè finalmente dopo due anni di pandemia possiamo dimostrare il lavoro svolto con RBR in modo completo."