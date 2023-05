La RivieraBanca non smette mai di stupire, sbanca Treviglio e si porta 1-0 nella serie playoff

Quanto sei bella Rimini. Tu mi fai girar la testa. E' proprio la RivieraBanca a segnare il primo colpo di scena in questi playoff di serie A2: è solo l'inizio della serie, ma i biancorossi espugnano contro tutti i pronostici il parquet del palaFacchetti (73-84) e conducono 1-0 a discapito dalla Gruppo Mascio Treviglio. Uno spaziale Tassinari, un Masciadri d'esperienza, un Anumba aspira rimbalzi, un D'Almeida ex di turno inferocito, un Jazz Johnson e Landi condottieri, un Bedetti in campo dopo un mese e mezzo, uno Scarponi simbolo del futuro, trascinano il club in una vittoria su un parquet dove fin qui avevano osato vincere due sole squadre in tutta la stagione, Torino e Forlì. Ma è il coronamento di un gruppo speciale plasmato da coach Ferrari. Più forte delle assenze, dedicata a voi: Meluzzi e Ogbeide. La RivieraBanca la vince con carattere, credendoci sin dal principio, con una straordinaria continuità lungo i 40 minuti e lo fa soprattutto gestendo con autorità la cronologia. E' una notte magica. Soprattutto per gli straripanti 80 supporter anche questa volta al fianco della squadra. Ora 1-0, palla al centro.

La partita

Coach Ferrari si affida al quintetto ormai diventato standard con Tassinari, Johnson, Anumba, Masciadri e D'Almedia. Treviglio replica con Giuri, Marini, Cerella, Lombardi e Marcius. Grandi energie in avvio per l'Rbr, che si lascia trascinare dal grande ex di turno D'Almeida: dopo il 3-0 di Cerella, Ursulo segna fino al 3-5 sempre lui. Dopo l'8 pari di Marini e il 10-8 con la schiacciata di Lombardi, è Rimini a tenere il naso avanti: parziale di 10-0 e i biancorossi conducono 10-18 spinti da Johnson e Tassinari. Clark e Sacchetti provano a ricucire, mentre Anumba continua a essere un aspiratore a rimbalzo, 5 catturati nel primo quarto. La frazione termina 16-20 con i liberi di Sacchetti.

Rimini continua a spingere sull'acceleratore. Landi 16-23, Lombardi 18-23. A ruota l'Rbr piazza un parziale di 11-0 e con le triple di Tassinari il divario si dilata fino al 18-34. Tasso sembra un video game e si diletta già con 17 punti e 5/8 da tre. Con la RivieraBanca sul +16, la Blu Basket cerca di aggiustare la frittata: contro parziale di 9-0 con Marini e Marcius, al palaFacchetti è 27-34. Ancora Masciadri per il +10 (27-37). In chiusura Marini ci mette la pezza fino al 30-37. La RivieraBanca chiude il primo tempo con 39 tiri dal campo rispetto ai 26 presi dalla Gruppo Mascio. E se Tassinari è già salito a 17 punti con la precisione chirurgica, Anumba è l'uomo della strabordanza con 8 rimbalzi di cui 7 offensivi.

Si riparte. E Rimini continua a osare: pronti, via e nuovo +11 (30-41) con Anumba. Treviglio non riesce mai a rientrare, perché l'Rbr ha pazienza e astuzia: Masciadri fa valere la sua esperienza e sul 41-55 del +14 sale a 15 punti personali. La Blu Basket ora prova a chiamare in causa il talento di Vitali, suoi i punti del 43-55 e del 48-59. Ma Rimini continua a rispondere imperterrita: 50-61 con Anumba. In finale di frazione i padroni di casa provano un 6-0 di break con Sacchetti, Clark e Marini, ma Tassinari ricaccia ancora i lombardi sul 56-63.

Treviglio prova a rientrare con la forza della disperazione, ma la RivieraBanca non molla mai l'osso di un centimetro. Clark 59-65 per il -6, 62-65 Vitali. Poi al 33' è Clark a sbagliare il tiro da tre del possibile pareggio. Non sbaglia invece l'onnipresente Tassinari per il 62-68. Clark per il -4 (64-68), ma a ruota Lombardi sbaglia ancora da tre. Rimini resta costantemente sul pezzo: 64-72 Anumba e 65-75 con il colpo di grazia ancora da tre con Tassinari. Landi per la sicurezza 65-79. Restano solamente più i titoli di coda, l'Rbr non rischia niente e si porta sull-1-0 nella serie. Ribaltando il fattore campo. E in attesa di gara2, ora il Flaminio è già pronto a esplodere.

Tabellino

Gara1 quarti di finale playoff

Gruppo Mascio Treviglio-RivieraBanca Rimini 73-84 (16-20, 30-37, 56-63)

GRUPPO MASCIO: Lombardi 6, Clark 23, Bruttini, Vitali 9, Corona, Cerella 7, Marini 13, Sacchetti 6, Giuri 3, Maspero, Marcius 6, Resmini. All.: Finelli.

RIVIERABANCA: Tassinari 28, Anumba 11, Baldisserri, Scarponi, Masciadri 15, D'Almeida 5, Bedetti, Johnson 14, Morandotti, Landi 11. All.: Ferrari.