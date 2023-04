Storica Rivierabanca, espugna Trapani con 4 giocatori ko e continua a sognare i playoff

Impresa che ha dell’incredibile per la Rivierabanca Rimini. Di quelle da raccontare a lungo. Partita con una squadra falcidiata dagli infortuni, l’Rbr sbanca il parquet di Trapani (58-62) nel secondo turno della fase a orologio e continua a sognare un posto nei playoff.

Pazzesco in Sicilia: senza Ogbeide, Bedetti e Meluzzi era impossibile. All’ultimo si aggiunge poi anche l’assenza di Jazz Johnson, causa virus intestinale improvviso. Pur senza quattro giocatori, con sei uomini in rotazione più il baby Morandotti, Rimini vince in trasferta. Per la gioia degli inossidabili 9 tifosi partiti dalla Romagna in aereo pur di continuare a sostenere i propri beniamini. A loro e a Derek la dedica di questa vittoria. A sbloccarla è soprattutto Tassinari nel cuore del terzo quarto: i suoi 10 punti in fila che elevano il punteggio fino al 31-46 pesano come un macigno. Alla fine Tassinari chiude con 20 punti e in assenza di Jazz e Derek ci pensa lui a fare l’americano come un supereroe.

Piove sul bagnato in casa Rivierabanca Rimini Alle già annunciate assenze di capitan Bedetti, Ogbeide e Meluzzi si aggiunge anche Jazz Johnson fermato all’ultimo da un virus intestinale. Coach Ferrari deve fare di necessità virtù, con Tassinari, Scarponi, Anumba, Masciadri e D’Almeida in quintetto. Trapani sempre il controllo, ma Rimini tuttavia combatte. Si segna molto poco nel primo quarto, 2-0 Romeo, 4-0 Davis il punteggio si eleva fino all’8-2 con Tsetserukou. Tassinari infila la tripla, a 7’13 Mollura dai liberi per il 10-5. Sempre Mollura prova ad allungare (16-7), ma Scarponi chiude il quarto sul 16-9.

Più 10 Trapani in avvio secondo quarto, 19-9 con la tripla di Mollura. Ma la Rivierabanca piazza un parziale di 8-0 con Scarponi, D’Almeida e Anumba e sul bis di D’Almeida del 19-17 il match si fa incerto. La seconda parte del periodo prosegue sulle ali dell’equilibrio: tripla del -2 (24-22) di Masciadri, poi ancora Mascio anche per il +1 (24-25). Dopo il 27 pari, il primo tempo si chiude con Rbr sopra di due 27-29 ancora con Landi.

Ripresa che ha dell’incredibile, Rimini avanti fino al 31 pari di Davis. Poi Tassinari estrae dal cilindro tre triple in fila, parziale di 9-0 e i biancorossi si trovano a condurre la cronologia 31-40. Ancora Tassinari dal libero ed è +10 (31-41). Lo stratosferico parziale diventa di 15-0 con la tripla di Scarponi e ancora Tassinari 31-46. Per sbloccare la 2B Control ci vuole Massone 33-46. Al 30’ i romagnoli sono ancora al comando 36-49 con Tassinari a 15 punti.

Si entra nell’ultimo quarto e continua a comandare l’Rbr. Dopo il 40-50 di Landi, Trapani ricuce al massimo 44-50 con Davis. La Rivierabanca resta sempre sopra: 47-56 D’Almeida con 4 minuti da giocare. La 2B Control si sblocca al tiro dalla lunga: due triple in fila di Massone e Guaiana e sul 53-56 mancano 3 minuti. Si va al fotofinish: 54-56, 1/2 ai liberi Davis, 54-59 Tassinari e 56-59 Massone. Time out, mancano 52 secondi: nella bagarre segna ancora Tassinari 56-61. Ultimi 21 secondi: 58-61 Mollura, Scarponi dai liberi 58-62. La Rivierabanca sbanca contro ogni pronostico il parquet di Trapani e continua a sognare un posto nei playoff.

2B Control Trapani-Rivierabanca Basket Rimini 58-62 (16-9, 27-29, 36-49)

2B CONTROL: Lentini, Renzi, Minore, Romeo 18, Guaiana 5, Dancetovic, Tsetserukou 8, Mollura 10, Massone 7, Kovachev, Davis 10. All.: Parente.

RIVIERABANCA: Tassinari 20, Anumba 8, Meluzzi, Scarponi 8, Masciadri 6, D’Almeida 11, Bedetti, Johnson, Morandotti, Landi 9. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.