Rivierabanca: Al Flaminio arriva Trapani per una vittoria da non sbagliare

E’ servirà il calore del Flaminio. Domenica (30 aprile), con palla a due alle 19, si gioca il quinto turno della fase ad orologio della serieA2, per la Rivierabanca Rimini si tratta dell’ultimo match casalingo di questo gironcino. QUI tutte le info per acquistare i biglietti: https://bit.ly/3LfBx6v. Al cospetto dei ragazzi di coach Mattia Ferrari arriva la 2B Control Trapani, squadra battuta all’andata sul parquet siciliano con il risultato di 58-62. Fu un’autentica impresa, con Tassinari a trascinare (20 punti), in una giornata in cui erano assenti ben quattro giocatori: Ogbeide, Johnson, Meluzzi e Bedetti. Nell’ultimo turno la 2B Control si è imposta contro Nardò con il risultato di 79-75, trascinata dalla coppia Massone-Davis autori in due di 46 punti. In particolare prova maiuscola del play decisivo con 24 punti (5/11 da due e 3/7 da tre). Attualmente la classifica del girone della fase a orologio recita: Agrigento 12; Trapani, Rimini, Latina e Nardò 8; Chiusi 4. In quattro strappano il pass per i playoff, due termineranno con la salvezza in tasca la stagione.

Il play titolare è Federico Massone, classe 1998, scuola Pallacanestro Biella. E’ stato tra i migliori italiani della prima fase, giocatore con grandi doti di regista, ha un ottimo controllo della palla, sa mettere in ritmo i compagni ma ha anche grande talento per costruirsi dei tiri, specialmente dalla lunga distanza. Non gli manca la leadership. Al suo fianco Gabriele Romeo, classe 1997, che gioca da guardia ma all’occorrenza anche da play. Era arrivato a Trapani lo scorso anno a stagione in corso e si era meritato la conferma. A chiudere il reparto esterni titolare Vicenzo Guaiana, classe 2000, al primo anno da senior, giocatore con spiccate doti da difensore.

Nel reparto lunghi il quattro titolare, in grado di garantire atletismo, è Steven Davis che ha giocato la prima parte di stagione alla Fortitudo Bologna. Giocatore lo scorso anno a Biella, aveva trascinato i piemontesi alla salvezza sul campo, con un percorso in continua crescita. Parte come centro del quintetto titolare Kiryl Tsetserukou, atleta di formazione italiana, arrivato da Chieti. Si tratta di un lungo moderno, con piedi veloci, che ha dimostrato anche ottime propensioni nel rimbalzo offensivo.



Dalla panchina il 2001 Marco Rupil, atleta cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma, sta migliorando la sua affidabilità al tiro. Altro cambio di lusso è Marco Mollura, si tratta dell’anima della squadra, veste i galloni di capitano. Ha fatto della grinta il suo marchio di fabbrica, può sostituire sia gli esterni sia i lunghi (soprattutto in posizione da 4) sta rientrando dopo un periodo di infortunio e potrebbe avere minutaggio per ritrovare la migliore condizione. Infine si registra il ritorno di Andrea Renzi, che aveva cominciato la stagione in serie B a Reggio Calabria per poi fare ritorno nella sua Trapani. Ha a lungo vestito la canotta dei siciliani e non ha certo bisogno di presentazioni in categoria: è stato per anni uno tra i centri più influenti della serie cadetta, vanta grande tecnica, grande gioco spalle canestro e nelle ultime stagioni ha aggiunto affidabilità al tiro dalla lunga. Tra i giocatori più esperti del torneo.