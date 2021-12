Rivierabanca Rimini: Vittoria per l'U16, riposo per U19 ed U15

Una sola formazione giovanile impegnata in campionato questa settimana complice il turno di riposo dell'U19 Eccellenza Angels/RBR e dell'U15 Gold IBR/RBR. Bravissima invece l'U16 Stella/RBR che vince con grande margine contro la Virtus Spes Imola.

U16 GOLD

Stella/RBR-Virtus Spes Imola 91-31 (parziali 29-8, 48-19, 75-22)

Tornano alla vittoria i ragazzi di Maghelli e lo fanno tra le mura amiche, imponendosi nettamente sulla Virtus Spes Imola

Il parziale di 14-0 iniziale in favore dei riminesi chiarisce subito l’impronta della gara.

Pressing costante e appoggi facili in contropiede sono il ritornello della partita.

Buona l’approccio di tutti gli effettivi a disposizione di Coach Andrea Maghelli, che può permettersi di allargare le rotazioni riuscendo a mantenere altissima intensità in campo.

Il solco definitivo tra le due squadre viene scavato quando la Stella/RBR piazza nel singolo terzo quarto un parziale di 27-3 (toccando il +53 sul 75-22) per poi chiudere sul rotondo +60 finale.

Vittoria larga ma utile ad iniettare nei gialloblù di Rimini la giusta fiducia per affrontare le prossime battaglie!

TABELLINO STELLA/RBR: Pansolini n.e., Baschetti 30, Di Giacomo 11, Ronchi 4, Osti 5, Della Bartola, Tosi 3, Voka , Marsili 11, Innocenti 21, Godenzini 6. All. Maghelli, Brienza.