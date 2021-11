Basket: Rivierabanca sconfitta a Roseto, coach Ferrari: "Ci è mancata lucidità"

Squadra in casa

Squadra in casa Rinascita Basket Rimini

La Rivierabanca Rimini lotta ma si deve arrendere al cospetto di una grande Liofilchem Roseto. I ragazzi di coach Ferrari hanno lottato ma non sono riusciti a portare a casa i due punti. Il coach biancorosso ha parlato cosi a fine gara:

"Ci è mancata lucidità e probabilmente un po' di energia. Roseto è stata avanti 40', noi le 2-3 volte che potevamo cambiare l'inerzia della partita abbiamo commesso degli errori. Torniamo a casa sapendo di aver perso su un campo difficile, qui si poteva perdere anche al completo e noi non lo eravamo; abbiamo obbligato Roseto a giocare una grande partita, questa è una piccola soddisfazione. Abbiamo provato con le nostre armi a contrastarli, bisognerà poi riguardare la partita ed analizzarla: al di là dei discorsi rimangono i meriti di Roseto ed in parte nostri demeriti"

Come cambierà la squadra col rientro di Tassinari?

"Speriamo prima di tutto che possa rientrare senza problemi domenica prossima, sicuramente ci darà una grossa mano ma non bisogna caricare troppo il suo rientro. E' un giocatore di questa squadra, siamo contenti che rientri e di avere una rotazione in più così da avvicinarci sempre di più all'idea di squadra che avevamo in estate."

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 14 novembre alle ore 18.00 al PalaFlaminio per la settima giornata di campionato contro New Flying Balls Ozzano.