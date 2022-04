Rivierabanca basket Rimini sfida in carrozzina i “Molto Amici” di Riviera Basket

I ragazzi di Coach Mattia Ferrari avranno la grande opportunità di scendere sulle plance del Flaminio, insieme ai ragazzi del Riviera Basket Rimini Wheelchair, ovvero la squadra di basket in carrozzina della città.

Un evento fortemente voluto dalle due società e organizzato dei reparti comunicazione per dare vita ad un connubio naturale. Sarà bellissimo vedere la capolista del Girone C di Serie B scendere in campo in una sfida di questo tipo.

I ragazzi del Riviera da qualche anno, hanno reso questo sport qualcosa di importante per la città, sia livello agonistico che sociale. Per questo RivieraBanca Basket Rimini è davvero orgogliosa di concedere loro la possibilità di mischiare le carte e di farlo all'interno del tempio del basket riminese: il Flaminio. Noi concediamo loro questo, e loro concedono a noi l'onore di capire cosa significhi buttare la passione oltre gli ostacoli e gli impedimenti.

Ci sarà tanto da vedere e ascoltare. Vedrete i giocatori alle prese con il montaggio delle carrozzine e durante il warm up per prendere confidenza con esse.Tutti avranno le divise ufficiali, e tutti si divertiranno perché tutti sono Molto Amici.

Ci si incontra alle 19:00 al Flaminio, subito dopo l'allenamento di routine. Ingresso Libero per tutti coloro che saranno provvisti di Super Green Pass ed Ffp2.

Ringraziamo chi sosterrà il terzo tempo post evento, ovvero Birra Amarcord e il Ristorante Lo Zodiaco.