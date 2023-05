La RivieraBanca prepara lo storico esordio nei playoff, Treviglio una corazzata costruita per vincere

La prima, storica, avventura della RivieraBanca Rimini nei playoff della serie A2 sarà contro un'autentica corazzata. E' la Gruppo Mascio Treviglio l'avversaria nel 1° turno del tabellone argento, con i lombardi che partono come testa di serie dopo aver chiuso la fase orologio alle sole spalle di Forlì. Esordio in gara1 al palaFacchetti sabato (13 maggio) con palla a due alle 20,30. Squadra profonda, esperta, ricca di alternative, con giocatori dai curriculum roboanti anche al piano superiore: Treviglio fin dal principio non ha mai nascosto la sua ambizione. In stagione regolare (verde) aveva chiuso al 2° posto, dietro a Cantù, con un bilancio di 36 punti, 18 vittorie e 6 sconfitte. Il palaFacchetti è un fortino difficilmente espugnabile, basta un dato: tra fase regolare e orologio la Blu Basket ha perso in tutto due partite, una nell'andata contro Torino e nella seconda fase a discapito di Forlì.

Oltre a tre giocatori scesi dalla serie A1 dello scorso anno (Marini da Napoli, Cerella da Venezia e Clark da Trieste) ha poi aggiunto da gennaio l'esterno Luca Vitali, una vita in A1 e 149 presenze nella Nazionale maggiore. Ma altri giocatori, come il figlio d'arte Brian Sacchetti o Eric Lombardi, hanno giocato da leader l'A1. La panchina è affidata ad Alessandro Finelli, 55 anni, bolognese, subentrato a inizio novembre a Michele Carrea. Il roster ha visto durante la stagione regolare ben quattro giocatori in doppia cifra di media: Clark 16,3, Marini 15,3, Giuri 12,6, Lombardi 10,7. E Sacchetti e Marcius si sono fermati a 7 di media.

La cabina di regia è affidata a Marco Giuri, nel curriculum uno scudetto con la Reyer Venezia, è passato da Udine a Treviglio, si tratta di un giocatore di notevole personalità, con grande forza fisica che gli consente di poter giocare su tutti e tre i ruoli di esterno. E' un esperto 1988, con esperienza infinita anche al piano superiore. Il ruolo di guardia va alla stella della squadra, Pierpaolo Marini (15,3 punti di media in stagione regolare), giocatore che già aveva vestito la casacca di Treviglio prima di passare a Jesi, Forlì e infine Napoli. L'ala piccola è in classe 1986 Bruno Cerella, italo-argentino nato a Bahia Blanca, ha un infinito trascorso tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, società con cui ha vinto tre scudetti. Nel suo palmares anche tre coppe Italia e una Fiba Europe Cup. Partito dalla serie C2 è diventato un'icona del basket italiano, in serie A1 ha un career high di 27 punti ai tempi in cui giocava con Teramo.

Il quattro titolare è Eric Lombardi, giocatore dalle spiccate doti atletiche, classe 1993, tra i più spettacoli nel correre in campo aperto, con azioni che spesso di concretizzano con schiacciate roboanti. Nel 2020/2021 ha vinto il campionato di A2 con Napoli, è un prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Biella. Ha buone doti di rimbalzista. Il ruolo di cinque è affidato ad Aleksandar Marcius, gigante croato di 208 centimetri, ha affrontato esperienze importanti anche in Spagna nella seconda serie, ha avuto un vissuto negli Stati Uniti giocando in Ncaa.

A dare ma forte è arrivato Luca Vitali. Giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni: dal 2006 e fino alla scorsa stagione è sempre stato ininterrottamente in serie A1. E' stato compagno di squadra di Marco Belinelli nelle giovanili della Virtus Bologna. Tra le altre ha vestito le canotte di Olimpia Milano, Virtus Roma, Virtus Bologna, Reyer Venezia e Brescia. E' stato protagonista in Eurolega e ha segnato oltre 3 mila punti in serie A1. Al suo fianco il miglior realizzatore della squadra, la guardia Jason Clark americano già visto anche in A1, pescato da Varese nel 2019 per poi giocare anche a Torino e Trieste. E' una combo-guard che non disdegna anche di sacrificarsi in difesa. In un roster infinito c'è per la cabina di regia anche Lorenzo Maspero, classe 1988, giocatore di categoria, che sa fare squadra e con dedizione difensiva. Prima di approdare a Treviglio 153 gare in A2 e 825 punti. Nel ruolo di ala piccola/grande il figlio d'arte Brian Sacchetti (suo papà è Meo ex Ct della Nazionale), bandiera della Dinamo Sassari per sette stagioni con cui ha vinto uno scudetto e due coppe Italia. Vanta 20 presenze nella Nazionale maggiore. Infine il cambio del centro è il veterano Davide Bruttini, 203 centimetri, classe 1987, cresciuto nella Virtus Siena vanta un lungo trascorso con esperienze a Brindisi, Brescia, Virtus Bologna e Treviso. A chiudere il roster Santiago Corona e Leonardo Resmini.