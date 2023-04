La Forza della Rivierabanca sono i suoi tifosi: Il pubblico dell’Rbr ai vertici della serie A2

Il pubblico della Rinascita Basket Rimini si conferma tra i più numerosi, appassionati e competenti della serie A2. Un risultato davvero da incorniciare. E’ quanto emerge dando una lettura ai dati diffusi nella giornata di venerdì (28 aprile) dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Dopo aver chiuso il girone di andata con una media di 2.378 spettatori, la Rivierabanca Rimini ha fatto ancora meglio nel ritorno della stagione regolare assestandosi a 2.627 spettatori di media, ben al di sopra della media del campionato che si ferma a 1.408.

Primi per indice di riempimento

Un risultato straordinario, che viene amplificato da un ulteriore dato sempre diffuso da Lnp: Rimini è la società dell’intera serie A2 che riempie più posti del suo palasport (pari all’87.5%), guida la categoria grazie al forte incremento nel ritorno. Seguono Udine (80.7%), Fortitudo Bologna (78.1%), Cividale (68.8%), Treviglio (63.1%), Cento (60.5%) e Forlì (46.4%).

Tra le eccellenze

Come nell’andata, prosegue il primato globale della Fortitudo Bologna, che somma i record per spettatori complessivi (52.207 in 12 gare), media-gara (4.351), incasso globale (826.745€) e incasso medio per gara (68.895€). Seguono per media-spettatori Udine (2.816), Forlì (2.636), Rimini (2.627) che si piazza così immediatamente subito fuori dal podio, con uno straordinario 4° posto assoluto. Per quanto riguarda la media incassi: Rimini occupa il secondo posto con 28.181 euro di media a match.

Dati della serie A2

Nelle 165 gare disputate nel ritorno sono affluiti nei palasport 247.298 spettatori, per una media-gara di 1.499. Nel corso dell’andata erano stati 221.054, per una media-gara di 1.316. Il dato complessivo sale così a 468.325 spettatori, con una media-gara di 1.408. Il 41% dei Club vanta un numero di spettatori oltre la media del campionato. La miglior affluenza, che ha ritoccato il record stagionale, si è registrata in occasione di Flats Service Fortitudo Bologna-Staff Mantova con 4.557 spettatori.

Il commento del direttore marketing e comunicazione di Rbr Simone Campanati: “Quando si raggiungono risultati così si può solo stringere la mano a un intero popolo. Bisogna dire grazie alla società che ha costruito un progetto credibile, coerente, in cui una città si è riconosciuta e identificata fin da subito. Bisogna dire grazie ai responsabili tecnici Davide, Mattia e Paolo che hanno portato a Rimini due americani spettacolari che sono veramente diventati dei supereroi per i nostri giovani. Bisogna dire grazie al mio staff marketing e comunicazione per aver raccontato un mondo che fa emozionare divertire e riflettere l’anima della città del divertimento. Bravi a tenere sempre l’asticella alta soprattutto quando i risultati non ci sorridevano, bravi a coinvolgere ogni spettatore, per questo grazie a Michela, Gaia, Francesco, Alessia, Eros, Giovanni, Nicola, Andrea, al nostro addetto stampa Stefano e tutti quelli che ogni domenica lavorano perché accada”.

“Bisogna dire grazie ad alta voce al Barrio perché se penso a quanti erano 5 anni fa e cosa sono oggi mi viene la pelle d’oca. Trascinanti, coinvolgenti, vibranti. Lo show più indispensabile, puro è autentico del Flaminio. Non faccio nomi perché quello è un popolo intero. Bisogna dire grazie alle società affiliate e ai loro tesserati sempre presenti e coinvolti. Bisogna dire grazie a una squadra che si è fatta amare dal pubblico partendo dalla vittoria dello scorso anno. Riempire un palazzetto richiede una serie di grazie, di azioni, di eventi, un lavoro costante e oggi questo risultato li ripaga tutti”.