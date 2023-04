Rivierabanca: E' qui la festa. Battuta Trapani e qualificazione playoff conquistata

Spingere il gettone. Pur mutilata la Rivierabanca Rimini sale sull’ottovolante. Ancora orfana di Ogbeide, Meluzzi e Bedetti, l’Rbr supera 69-64 la 2B Control Trapani e strappa aritmeticamente il biglietto che vale i playoff. I biancorossi di coach Mattia Ferrari la strappano al fotofinish, mettendo una super dose in chiave di energie: come dimostra l’assoluto controllo a rimbalzo 51-32. Alla fine miglior marcatore Jazz Johnson autore di 24 punti. Cruciale l’approccio del pubblico, con 2800 spettatori, a spingere una squadra che ancora una volta ha dovuto lottare con appena 7 giocatori in rotazione.

Parte forte la 2B Control, la Rivierabanca è costretta a inseguire. Apre Romeo con il 2+1, si aggrega Massone ed è 0-5. Per l’Rbr la sblocca Tassinari, ma con Mollura è 5-10. A 4’45 i biancorossi impattano 10 pari, con D’Almeida. I siciliani replicano con un parziale di 6-0 e sul 10-16 a 3’51 coach Ferrari si rifugia in time out. Con Guaiana la 2B Control dice 14-19, ma Landi e Masciadri rispondono presente fino al -2 (19-21) con cui si chiude il 1° quarto. Per l’Rbr non basta controllare a rimbalzo 13-4, gli ospiti tirano meglio dal campo.

Anche nel 2° periodo sono i siciliani a controllare il ritmo. 19-26 e 22-28 Mollura. D’Almeida e una tripla di Johnson riportano Rimini sul -1 (27-28), ma arriva la tripla di Massone in transizione che vale il 27-31. Al 17’ è D’Almeida a riportare il match sul perfetto equilibrio, 31 pari. Romeo e Renzi piazzano un nuovo break e la 2B Control comanda 31-36. Il primo tempo si chiude sul 33-39. Rimini tira con il 9/37 dal campo, pari a un anomalo 24%, compromesso da un 3/16 da tre (19%). Non basta un Johnson da 14 punti.

Rimini vuole reagire. D’Almeida e Tassinari in avvio per il -2 (37-39). Ma è Trapani a tenere sempre il naso avanti: 39-45 con Davis e 44-48 con la tripla fronte canestro di Massone. Dopo tanti errori dalla lunga, si sblocca Landi per il 46-48, ma l’esperienza di Renzi vale il 46-51 con il 2+1 dopo antisportivo di Landi. A chiudere il tempo una tripla cruciale di Scarponi dall’angolo per il 49-51 del 30’.

Si entra negli ultimi 10’ e Rimini torna a condurre. Lo fa con la tripla di Johnson del 52-51. La pressione cresce, ma la Rivierabanca resta aggrappata al match: 54-53 Landi, 56-53 Tassinari. La 2B Control nel momento più critico trova un parziale di 8-0: Massone da due, Mollura da tre e ancora Massone dall’angolo dalla lunga. Sul 56-61 è Johnson a metterci una pezza: 58-61. Si entra negli ultimi 3 minuti: Masciadri 60-61, 60-63 Davis, 63 pari Johnson con il Flaminio che esplode a 2’13 dal gong. A ruota Anumba con la schiacciata per il 65-63. Si decide al fotofinish: 65-64 Renzi 1/2, 67-64 con il 2/2 di Anumba. Trapani va da tre: errori in fila di Mollura, Massone e Davis. Restano 5 secondi: 69-64 con Johnson 2/2. La vince Rimini. E va ai playoff.

Rivierabanca Rimini-2B Control Trapani 69-64 (19-21, 33-39, 49-51)



RIVIERABANCA: Tassinari 9, Anumba 8, Scarponi 3, Masciadri 12, D’Almeida 7, Bedetti, Sirri, Johnson 24, Morandotti, Landi 6. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.



2B CONTROL: Renzi 13, Minore, Romeo 8, Guaiana 3, Dancetovic, Tsetserukou 2, Mollura 14, Massone 15, Kovachev, Davis 9. All.: Parente. All.: Latini.