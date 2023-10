Rivierabanca: Under 19, la stagione degli Angels/Rbr inizia con una vittoria

E' cominciato il campionato Under 19 d'Eccellenza. Gli Angels/RBR ospitano Roseto per la prima palla a due dell'anno al PalaSgr. Partenza sprint per i ragazzi di coach Serra che si portano subito in vantaggio 10-0. I ritmi alti permettono ottimi tiri con spazio in transizione e le percentuali premiano i gialloblu. Il tabellone recita 22-2. Roseto reagisce negli ultimi minuti del quarto e riduce il gap sul 23-13.

Nel secondo quarto gli ospiti riescono ad arginare l'offensiva santarcangiolese e sono bravi a sfruttare il bonus mettendo a segno la metà dei punti del quarto dalla lunetta.

Nel terzo quarto è ancora Roseto a dettare i ritmi. Per la prima volta dalla palla a due gli Angels/RBR si ritrovano in svantaggio. Un magico Benzi si carica di responsabilità e mette a segno 10 punti di fila nel momento di difficoltà.

L'ultimo quarto è un alterarsi di vantaggi. La partita si accende ed è il momento di Macaru. Benzi continua la lotta a rimbalzo offensivo conquistando extra possessi fondamentali. Roseto prova a tenere il ritmo ma una Santarcangelo in fiducia cambia marcia. Capitan Mulazzani e Macaru mettono il sigillo sulla partita. Roseto negli ultimi due minuti prova la rimonta ma non bastano gli 8 punti messi a segno. Il Gap solcato dai ragazzi di coach Serra è troppo ampio. Finisce 77-69 la prima partita di campionato.

Prossimo appuntamento venerdì sera sempre al PalaSgr contro la Fortitudo Bologna alle ore 21.

Angels/RBR – Roseto Academy 77-69 (23-13, 12-15, 17-22, 25-19)

Angels/RBR: Antolini, Bonfè, Mulazzani 18, Benzi 19, Baschetti, Macaru 18, Lombardi 6, Mari 2, Di Giacomo, Sirri 14, Marcuzzi ne. Coach: Serra. Ass.: Renzi.

Roseto: Tommarelli ne, Valentini ne, Maiga 7, Meschini 7, Jovanovic 18, Fabris 3, Marcucci 2, Laraia, Caprara 3, Paluzzi 22, Mastrototaro, Dervishi 7. Coach: Gullotto; Ass.: Castorina.