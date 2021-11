Rivierabanca vince a Imola, coach Ferrari: " I nostri tifosi l'uomo in più"

La Rivierabanca Rimini batte l'Andrea Costa Imola al pala Ruggi con una grande prestazione di squadra. Coach Mattia ferrari soddisfatto a fine gara:

"Abbiamo vinto un derby in una partita fuori casa sul campo di una squadra che finora aveva stupito, giocando una partita magari non brillantissima ma sicuramente solida soprattutto nei momenti che contavano. C'erano dei momenti, anche nel terzo quarto, in cui allungavamo di 4/5 punti ma Imola ogni volta trovava un canestro da tre punti od una conclusione, a dimostrare il valore della nostra vittoria che è stata bella e sofferta."

Negli ultimi 10' Rimini ha aggiunto un plus di energia.

"Noi rispetto ad Imola siamo una squadra più lunga, a dire il vero Trapani non era in perfette condizioni fisiche e si vedeva quindi bisogna essere onesti: è stata una grande vittoria sul campo di una squadra in salute, ma noi siamo una squadra più lunga e con un roster più qualitativo rispetto ad Imola. Abbiamo fatto pesare questa cosa fino in fondo soprattutto alla fine: quando le energie degli altri venivano meno noi siamo riusciti, allargando le rotazioni, ad esempio con un utilissimo Luca Fabiani, ad avere un impatto veramente importante ed a portare a casa la partita."

Il pubblico riminese ha risposto presente alla chiamata del derby in grande massa ed ha sostenuto la squadra per tutti i 40'.

"Lo diciamo ogni volta ma è giusto così: il nostro pubblico è realmente qualcosa in più. I tifosi sono venuti in tanti, ci hanno sostenuto nel momento di difficoltà e li abbiamo sentiti, alla fine eravamo felici di gioire insieme a loro."