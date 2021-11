Basket, Liofilchem Roseto - Rivierabanca Rimini 80 a 72

Partita ad altissima intensità quella del PalaMaggetti dove RivieraBanca Basket Rimini perde al cospetto di un'ottima Roseto solo dopo 40' di battaglia in cui i biancorossi hanno sempre risposto alle sfuriate dei padroni di casa, spinti da Nikolic (24) ed Amoroso (20). I ragazzi di Coach Mattia Ferrari si portano due volte sul -5 nell'ultimo quarto senza però riuscire a risalire definitivamente. Contro un avversario di assoluto livello e senza Mladenov e Tassinari, Rimini ha costretto i padroni di casa ad una grande prestazione per ottenere i due punti.

Partenza lanciata per i padroni di casa che si portano subito sulla doppia cifra di vantaggio con le bombe di Turel e Nikolic ed i canestri di Amoroso (21-8 al 7'), Rimini tenta di ricucire con Masciadri ed Arrigoni ma Roseto piazza un altro mini allungo firmato Zampogna-Nikolic per chiudere il primo quarto (28-16). Ad inizio secondo quarto gli abruzzesi allungano sul +15 con la bomba di Ruggiero e le giocate di uno scatenato Nikolic (35-20 al 14'), ma il trio Saccaggi-Masciadri-Arrigoni costringe Quaglia al timeout (36-29 al 17'); Scarponi esce bene dalla panchina ed insieme ad un doppio Bedetti riporta Rimini sul -1 (36-35 al 19'), ma l'antisportivo di Saccaggi porta in dote 4 punti a Roseto che poi chiude sul +6 il primo tempo con la bomba di Ruggiero (43-37). Al rientro dagli spogliatoi sono i padroni di casa a fare la voce grossa col solito Amoroso che segna cinque punti filati e riporta i suoi alla doppia cifra di vantaggio prima che la bomba di Pastore costringa Ferrari al timeout (54-41 al 24'); Turel allunga ulteriormente con tre bombe ma le triple di Rivali e Rinaldi ed il canestro di Bedetti riducono le distanze per chiudere il terzo quarto (64-55). Saccaggi ed Arrigoni fanno subito -5, ma due triple consecutive di Amoroso ricacciano indietro i biancorossi (72-61 al 34'); Arrigoni segna sei punti filati e Quaglia chiama timeout (72-67 al 35') ma Roseto piazza un parziale di 6-0 firmato Nikolic-Ruggiero per un altro timeout di Ferrari (78-67 al 37'). Masciadri e Rivali provano a spingere la rimonta, ma nell'ultimo giro di orologio Roseto si assicura la vittoria col canestro di Nikolic.

Liofilchem Roseto - RivieraBanca Basket Rimini 80-72 (28-16, 15-21, 21-18, 16-17)

Liofilchem Roseto: Aleksa Nikolic 26 (10/15, 1/2), Valerio Amoroso 20 (5/5, 3/7), Mirco Turel 11 (1/4, 3/11), Andrea Pastore 10 (3/4, 1/5), Antonio Ruggiero 10 (1/1, 2/5), Alfonso Zampogna 3 (0/1, 1/2), Edoardo Di emidio 0 (0/2, 0/4), Alberto Serafini 0 (0/2, 0/0), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0), Niccolò Gaeta 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Aleksa Nikolic 13) - Assist: 16 (Edoardo Di emidio 5)

RivieraBanca Basket Rimini: Marco Arrigoni 24 (8/13, 0/3), Stefano Masciadri 15 (6/6, 1/4), Francesco Bedetti 9 (4/5, 0/2), Tommaso Rinaldi 9 (3/6, 1/2), Andrea Saccaggi 8 (4/9, 0/3), Eugenio Rivali 5 (0/1, 1/4), Alessandro Scarponi 2 (1/4, 0/5), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0), Davide Carletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Marco Arrigoni 9) - Assist: 12 (Stefano Masciadri, Eugenio Rivali 3)