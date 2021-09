Semifinali di Supercoppa, Rivierabanca Rimini - Senigallia 58 a 70

Si ferma in semifinale la corsa in supercoppa per la Rivierabanca Rimini

Una Rivierabanca Rimini troppo rimaneggiata si arrende alla Pallacanestro Senigallia per 58 a 70. I ragazzi di coah Ferrari nonostante le tante assenze hanno provato a tenere testa ad un ottimo avversario. Senigallia si è dimostrata squadra solida che ha controllato il match pr tutti i 40 minuti conquistando il pass per la finale del girone che potrebbe portare alla final eight di Lignano.

Per la Riverabanca Rimini una sconfitta con molte attenuanti che non toglie l'attenzione dal vero obiettivo stagionale. Infatti, sfumata la Supercoppa, ora i biancorossi si concentreranno sul proseguo della preparazione in vista dell'inizio del campionato.