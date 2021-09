Semifinali di Supercoppa, RivieraBanca Rimini affronta la Pallacanestro Goldengas Senigallia

E' tempo di semifinale per la RivieraBanca Rimini. Questa sera al PalaFlaminio va in scena la gara di Supercoppa contro la Pallacanestro Goldengas Senigallia valevole per l'accesso all'ultimo atto del girone di qualificazione alle final eight.

Alla vigilia del match ha parlato il coach Mattia Ferrari, che ha dato alcune indicazioni riguardo la condizione della squadra visto qualche acciacco di troppo dopo la sfida con Montegranaro:"Le difficoltà aiutano a formarci. Una squadra in una stagione deve passare dentro a tutte le situazioni, noi siamo subito senza i due playmaker e stiamo recuperando un giocatore molto importante mentalmente come Masciadri. Gli altri devono fare di necessità virtù, bisogna essere ancora più coesi, attenti e vogliosi".

Ferrari :"Ritmo e intensità il nostro must"

Il Coach biancorosso spera di vedere miglioramenti nella prestazione dei suoi :"Non vorrei rivedere le pause o i break negativi, mi piacerebbe una squadra con più contuinuità. Vorrei invece rivedere il ritmo ancora un po' più alto nonostante le rotazioni ridotte perchè noi dobbiamo fare del ritmo e dell'intensità a tutto campo un nostro must."

Appuntamento al PalaFlaminio per la palla a due alle 20.00.