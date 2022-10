Johnson segna come in un videogame, ma all'Rbr il suo Usa non basta. Al Flaminio il derby è di Forlì

Ad un certo punto la Riviera Banca sembrava andare a ritmo di Jazz. Cullata dal suo Johnson, mattatore nel terzo quarto con 14 punti, l’Rbr aveva quasi girato l’inerzia del derby: nella ripresa il folletto Usa segna da ogni mattonella (al 40’ sono 29 punti) riportando i biancorossi in scia Unieuro. Ma non basta. E’ mancato qualche centesimo per fare il dollaro. In un Palas gremito come nelle grandissime occasioni, con oltre 3 mila spettatori, passa Forlì con il risultato finale di 79-84. Vittoria che la squadra di coach Martino costruisce alla distanza, facendo la voce grossa in principio e con la giusta esperienza per reggere quando l’Rbr tentava i sussulti d’orgoglio a suon di cannonate.

I forlivesi azzeccano appieno il piano partita. Arrivano in trasferta con la faccia giusta, quella di chi non è affatto intimorito. I primi minuti sono semplicemente devastanti, l’Uniero segna da ogni angolo del parquet: dopo 10’ il tabellone recita 31 punti segnati, rispetto ai 17 dei riminesi. Un punteggio elevato, figlio di un 7 su 10 da tre punti che sa di adrenalina alle stelle: al valzer si iscrive subito capitan Cinciarini, ben coadiuvato da un Valentini fattore, ma anche da Adrian e Benvenuti. Nella seconda frazione Cincia e compagni continuano a gestire con sicurezza: a risvegliare l’Rbr ci sono tuttavia Scarponi, lo schiaccione a due mani da videogames di Ogbeide del 30-45 e il canestro di Tassinari nel finale di primo tempo che vale il -10 (36-46).

Sotto di dieci lunghezze, in quello che è l’esordio casalingo in serie A2, la Riviera Banca capisce che comunque si può ancora discutere. Nonostante il ko, il gruppo di coach Mattia Ferrari mostra comunque carattere e un attaccamento alla maglia che si intravede di cuore nonostante siano i primi passaggi della nuova stagione. L’orgoglio riminese non tarda ad arrivare, Johnson si prende la squadra sulla schiena e come un muratore inizia a inserire i mattoni della rimonta: il pubblico va in estasi spinta dall’abnegazione del suo beniamino, che a 6’45 del terzo quarto si alza dalla lunga per il 56-63 che vale il suo 20° punto personale e la luce in fondo al tunnel.

Tre azioni più tardi D’Almeida schiaccia il -5 (60-65) con partita ufficialmente riaperta. Dopo il 60-69 del 30’, si entra negli ultimi 10 minuti con una Forlì che non ha ancora entrambe le mani sul derby. E infatti Tassinari e compagni arrivano a un non nulla per riaprirla: come ben spiegano il 73-76 a firma Scarponi e il -1 (75-76) con Johnson. Con il fiato sul collo, Forlì però ritrova il giusto sentiero: Valentini infila il 75-78, poi dalla lunetta gli ospiti hanno una precisione chirurgica. Il dopo-gara risulta movimentato, con sfottò coloriti e l’intervento massiccio delle forze dell’ordine per evitare il contatto tra le due tifoserie. Ma se i tifosi di Forlì cantano “Romagna mia”, quelli di Rimini devono stare vicini alla loro squadra: perché il gruppo c’è. Deve solo trovare le giuste misure. Alla ricerca del primo hurrà stagionale. Magari già dalla prossima uscita.

Riviera Banca Basket Rimini – Unieuro Forlì 79-84 (17-31 al 10’, 36-46 al 20’, 60-69 al 30’)

Riviera Banca: Tassinari 7, Anumba, Meluzzi 5, Baldisserri, Scarponi 8, Masciadri 4, Arrigoni 4, D’Almeida 8, Bedetti, Johnson 29, Morandotti, Ogbeide 14. All. Ferrari.

Unieuro Forlì: Cinciarini 16, Gazzotti 3, Valentini 22, Adrian 16, Pollone 2, Munari, Ndour, Radonjic 9, Penna 9, Benvenuti 13, Raivio 3. All.: Martino.