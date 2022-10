Dopo 11 anni d'attesa torna il derby, parte la "caccia" al biglietto per uno storico Rimini-Forlì

Derby. Basta la parola. Dopo una lunga, infinita, assenza durata 11 anni torna il derby del basket. Quello più sentito a queste latitudini: domenica, con palla a due alle 17, la neopromossa Riviera Banca Basket Rimini ospita al Faminio, nel suo esordio casalingo in serie A2, la Pallacanestro Forlì. Subito un bel grattacapo per coach Mattia Ferrari, visto che l’esordio corrisponde con una partita dalle mille pressioni, ma anche perché nelle fila dei forlivesi ci sarà il tiratore Nik Raivio (contratto a gettone di 60 giorni), che del coach riminese ha fatto le fortune quando allenava sulla panchina di Legnano. Rimini arriva al derby dopo un 1° turno piuttosto sofferto: Tassinari e compagni si sono arresi in trasferta sul parquet di San Severo, che ha meritato i due punti. Per i romagnoli non sono bastati nel 76-65 finale i 19 punti di Jazz Johnson e i 16 di Derek Ogbeide. Di sicuro l’Rbr dovrà in primis aggiustare la mira: perché tanto quanto il 47% da due (17 su 36), ma il 17% da tre (4 su 23) è un dato sicuramente migliorabile con una scelta più oculata delle opzioni di tiro.

Oltre al match, un derby significa anche contorno. E sarà una vera e propria corsa al biglietto. Non solo perché si tratta dell’esordio in A2 dopo la gioia della vittoria in serie B, ma anche per il fascino che racchiude la partita. Rimini e Forlì si sono già affrontate nel pre-campionato due volte, la prima volta al Memorial Bortoluzzi, con la compagine di Antimo Martino ad aver la meglio su quella di Mattia Ferrari col punteggio di 72 a 61 e la seconda volta nella fase a gironi della Supercoppa, con i mercuriali vittoriosi per 68 a 63. In A2 il campionato torna dopo 11 anni: i rivieraschi si imposero al Palafiera col punteggio di 65 a 53, mentre al 105 Stadium per 100 a 91. Altro incrocio fu quello in serie B nella stagione 2015-2016, l'anno del ritorno in A2 di Forlì, con Forlì a dettar legge sia al Palagalassi che al Flaminio.

Domenica (9 ottobre) biglietterie al Flaminio aperte dalle 15, apertura delle porte alle 15,30. Ma è già possibile assicurarsi il tagliando, come è ancora possibile acquistare l’abbonamento valido per tutta la stagione. Abbonamenti e biglietti sono acquistabili presso: sede Rbr al Flaminio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:30, la domenica dalle 15:00 in biglietteria. Tabaccheria Pruccoli, Via A. Vespucci, 69 dalle 06:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30. La domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. (senza costi di prevendita). Tabaccheria Millenium, via Chiabrera, 35, tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:30, la domenica dalle 7:30 alle 13:30. Online: attraverso il sito Vivaticket sarà possibile acquistare solo e unicamente l’abbonamento.