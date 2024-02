Serie A2: Inizia la fase a orologio, la Rivierabanca parte dal Flaminio

Sarà la Moncada Agrigento la prima avversaria della Rivierabanca Basket Rimini nell’esordio della fase a orologio. L’appuntamento è in programma al Flaminio questa domenica (11 febbraio) con palla a due alle 18. Sono state definite le date di tutte e 10 le giornate previste dal calendario della fase orologio: va specificato che i punti (vittorie) conquistati nel corso della Fase ad Orologio andranno a sommarsi a quelli della prima fase. Quindi, nel caso delle classifiche, resta la distinzione tra i Gironi Verde e Rosso.

Queste le partite e la date in cui scenderà in campo la Rivierabanca Basket Rimini:

- Domenica 11 febbraio, ore 18: Rivierabanca Basket Rimini-Moncada Agrigento

- Domenica 18 febbraio, ore 18: Real Sebastiani Rieti-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 3 marzo: Acqua S. Bernardo Cantù-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 10 marzo: Rivierabanca Basket Rimini-Elachem Vigevano 1955

- Domenica 17 marzo: Rivierabanca Basket Rimini-Benacquista Latina

- Lunedì 25 marzo: Ferraroni Juvi Cremona-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 31 marzo: Rivierabanca Basket Rimini-Novipiù Monferrato

- Lunedì 8 aprile: Reale Mutua Torino-Rivierabanca Basket Rimini

- Domenica 14 aprile: Rivierabanca Basket Rimini-Luiss Roma

- Domenica 21 aprile: Urania Milano-Rivierabanca Basket Rimini

N.B. Per tutti gli abbonati di Rinascita Basket Rimini: le cinque partite casalinghe al Flaminio sono già comprese nell’abbonamento in possesso, le tessere acquistate a inizio stagione continuano a essere valide

FORMULA

Le squadre arrivate nei primi 8 posti nei rispettivi gironi, al termine della fase di qualificazione, giocheranno i playoff, con serie al meglio di 5 partite (format casa-casa-fuori-fuori-casa), con i seguenti accoppiamenti:

TABELLONE A

QUARTI DI FINALE

Q1 - 1^ Verde - 8^ Rosso

Q6 - 2^ Rosso - 7^ Verde

Q3 - 3^ Verde - 6^ Rosso

Q8 - 4^ Rosso - 5^ Verde

SEMIFINALI

SF1: vincente Q1 - vincente Q8

SF2: vincente Q6 - vincente Q3

FINALE

Vincente SF1 - Vincente SF2

TABELLONE B

QUARTI DI FINALE

Q5 - 1^ Rosso - 8^ Verde

Q2 - 2^ Verde - 7^ Rosso

Q7 - 3^ Rosso - 6^ Verde

Q4 - 4^ Verde - 5^ Rosso

SEMIFINALI

SF3: vincente Q5 - vincente Q4

SF4: vincente Q2 - vincente Q7

FINALE

Vincente SF3 - Vincente SF4

Le due squadre vincitrici delle Finali nei due Tabelloni saranno promosse in Serie A.

DATE

Gara 1 Quarti - Domenica 5 maggio

Eventuale gara 5 Finale - Mercoledì 12 giugno

FASE SALVEZZA

Le squadre classificate al 12^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della fase di qualificazione, retrocederanno direttamente in Serie B Nazionale.

Le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della fase di qualificazione, disputeranno un girone Salvezza con gare di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella fase di qualificazione.

Al termine della Fase Salvezza le prime due classificate si qualificheranno al campionato di Serie A2 per la stagione 2024/25; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale. Le retrocessioni in Serie B Nazionale sono in tutto 6.

DATE

Prima giornata - Domenica 5 maggio

Ultima giornata - Domenica 9 giugno

Turni infrasettimanali - Mercoledì 8 maggio, mercoledì 15 maggio, mercoledì 29 maggio, mercoledì 5 giugno.