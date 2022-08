Dopo la trasferta a San Severo, per la RivieraBanca esordio casalingo con il botto. C'è subito Forlì

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diffuso il calendario ufficiale della stagione 2022/2023 di serie A2. Per la RivieraBanca Basket Rimini subito una sorpresa. Dopo l’antipasto con l’esordio in trasferta (domenica 2 ottobre) a San Severo, l’esordio casalingo sarà subito con il derby più atteso. Nel 2° turno (fissato per il 9 ottobre) si gioca Rimini-Forlì. Un classico della Romagna. A seguire nella terza giornata i ragazzi di coach Mattia Ferrari saranno impegnati in trasferta a Cento (16 ottobre). Nel 4° turno (il 23 ottobre) la RivieraBanca ospiterà in casa Ferrara.

Il 30 ottobre nuovo impegno casalingo con Udine, poi nel sesto turno trasferta a Chiusi. Non tarderà la super trasferta sul parquet del PalaDozza di Bologna, la partita contro la appena retrocessa Fortitudo Bologna sarà il 13 novembre. Il 18 dicembre l’ultima di andata sul rettangolo di Pistoia. Mentre il ritorno inizierà con Rimini-San Severo il 21 dicembre. La trasferta a Forlì sarà il 4 gennaio. Mentre la Fortitudo Bologna arriverà al palaFlaminio il 5 febbraio. La stagione regolare si chiuderà il 26 marzo con Rimini-Pistoia.