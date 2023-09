Serie A2: si alza il sipario, Rivierabanca di scena al Palabanca contro l'Assigeco Piacenza

Tornano ad accendersi i riflettori sul campionato di serie A2 di basket. Con l'arrivo del mese di ottobre parte la stagione regolare, con la Rivierabanca Rimini impegnata nel girone rosso. Nel 1° turno (domenica 1 ottobre), con palla a due alle 18, i biancorossi saranno impegnati in trasferta sul parquet del PalaBanca contro l'Assigeco Piacenza. Gli emiliani sono nuovi arrivati nel girone, ma la squadra è consolidata in serie A2: reduce dalla disputa di due playoff consecutivi. Il roster allenato da coach Stefano Salieri è di qualità: parte con la grande atipicità di avere entrambi gli stranieri nel ruolo di lunghi e in più dispone di dieci effettivi di ottimo livello per la categoria. Sul cammino della Rivierabanca ci sarà subito un ex di turno della scorsa stagione, dato che in estate il lungo Ursulo D'Almeida si è accasato all'Assigeco. Piacenza farà molto leva sull'asse play/pivot composto dall'esperta coppia Gherardo Sabatini-Brady William Skeens, ma c'è grande curiosità anche per l'esordio di Malcolm Miller, quattro che nel suo curriculum vanta importanti trascorsi in Nba con anche la vittoria di un titolo nelle fila dei Toronto Raptors (2019).



In cabina di regia play titolare Gherardo Sabatini, uno dei migliori interpreti del ruolo per quanto riguarda la serie A2. Fa della rapidità e della capacità di passaggio i suoi punti di forza. Molto pericoloso in transizione e nel gioco in penetrazione dove può sia realizzare sia creare tiri aperti per i compagni. Cambio del playmaker è Filippo Gallo, classe 2004, un playmaker di 194 centimetri, di scuola Vanoli Cremona. Nonostante la giovane età ha già dimostrato nel pre campionato ottime capacità realizzative, soprattutto nel tiro da tre punti, ma anche una buona abilità nel guidare la squadra nel ruolo di regista.

Nel quintetto titolare il ruolo di guardia dovrebbe essere ricoperto da Lorenzo Querci, con al suo fianco da ala piccola Giovanni Veronesi. In questo caso si tratta di due esterni estremamente fisici, di grande energia, con spiccate capacità nel tiro da tre punti. Per cui Rimini dovrà farsi trovare pronta nel limitare la loro abilità balistica. Dalla panchina Federico Bonacini, che viene da un campionato molto interessante giocato con la maglia di Ravenna, dove ha dimostrato di avere un ottimo impatto a rimbalzo, nel rubare palloni e nel correre in contropiede, senza disdegnare il tiro da fuori. Il sesto estero in questa lista è Niccolò Filoni, appena rientrato da un infortunio, ha giocato l'ultima amichevole: è un ragazzo che ha dimostrato un impatto difensivo clamoroso nelle stagioni affrontate a Ferrara, ha assaggiato la serie A con Tortona e torna in A2 in una squadra che per la ricchezza del roster disputerà un campionato di alto profilo.

Nel ruolo di quattro titolare Malcolm Miller, vanta trascorsi in Nba, giocatore che non necessita di grandi presentazioni: atleta molto tecnico, una bocca di fuoco importante al tiro da fuori, ma che ha abilità e destrezza simili a quelle di un esterno: sarà importante per Rimini reggere e limitarne la libertà di iniziativa soprattutto nelle fasi di transizione e di penetra e scarica. Il cambio del quattro è Michele Serpilli, lo scorso anno a Chieti, altro giocatore che tira molto da tre. A occupare la casella di cinque titolare Brady William Skeens, confermato dopo l'eccellente stagione scorsa, nella quale ha finito in doppia-doppia in ben tredici occasioni. Si tratta di un lungo dinamico, molto bravo nei giochi a due con Sabatini, non solo realizzatore ma anche capace di passare la palla nelle situazioni di traffico e anche bravo a giocare con i compagni in un contesto di alto livello. Super rimbalzista d'attacco. Cambio del cinque l'ex Rivierabanca Ursulo D'Almeida, giocatore di energia e di tiro dalla media distanza. Che non ha certo bisogno di presentazioni, visto il recente passato con la maglia biancorossa.