L'avventura in serie A2 della RivieraBanca inizierà in trasferta. Primo turno sul parquet di San Severo

Inizierà da San Severo l'avventura della RivieraBanca Basket Rimini nel campionato di serie A2. La Lega Nazionale Pallacanestro ha diffuso il programma della prima giornata di campionato. Un anticipo, in vista del calendario ufficiale che sarà diramato mercoledì (3 agosto) a partire dalle 10. Il ° turno sarà così in trasferta, con gli uomini di coach Mattia Ferrari in campo domenica 2 ottobre, con palla a due alle 18. Questo il programma del 1° turno del girone rosso: Cividale-Chieti, Ferrara-Udine, Ravenna-Pistoia, Forlì-Mantova, Cento-Fortitudo Bologna, Nardò-Chiusi, San Severo-Rimini.