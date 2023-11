Rivierabanca rimini: per la panchina è lotta a due tra Luca Dalmonte e Matteo Boniciolli

Dopo l’esonero di Mattia Ferrari, la RivieraBanca Rimini è ancora alla ricerca del nuovo allenatore. Il favorito sembra essere Luca Dalmonte, a Rimini 40 anni fa come vice di Piero Pasini. L'ex tecnico della Fortitudo rientra in un gruppo che comprende anche Matteo Boniciolli e dell'Agnello.

Queste le parole dell'A.D. dei biancorossi Paolo Carasso in conferenza stampa:

"Abbiamo idee chiare e come sempre facciamo una scrematura sui vari papabili. Ora siamo arrivati a due tecnici, entrambi competenti, li vogliamo incontrare prima della scelta finale. Cerchiamo un allenatore esperto, che abbia personalità e la stessa nostra ambizione e che abbia soprattutto idee chiare e possa dare gerarchie e sicurezze ai giocatori i quali dovranno sapere cosa fare e dove andare in campo in qualsiasi momento, non solo per 35 minuti ma per tutti i 40. Abbiamo Grande, miglior play dello scorso anno, Marks, che per tre mesi è stato il “top del mese”, e Tomassini mvp dell’ultima stagione in A2, ma non ho ancora capito chi deve fare il tiro decisivo".