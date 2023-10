Serie A2: la Rivierabanca Rimini in trasferta a Orzinuovi alla ricerca della prima vittoria stagionale

In casa Rbr è già tempo di entrare in clima 3° turno della serie A2 Old Wild West. La Rivierabanca mercoledì sera (11 ottobre) sarà impegnata in trasferta sul campo dell'Agribertocchi Orzinuovi. La palla a due è in programma alle 20,30. Come Rimini, anche Orzinuovi arriva da due ko nelle prime giornate: sconfitta all'esordio contro Trieste 80-75 (Bertini 20 punti, Zugno 15), e in casa contro Cividale 68-73 (Zugno 16, Mayhield 16). Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione in serie B, condita dalla conquista di una Supercoppa e di una Coppa Italia, la Pallacanestro Orzinuovi si presenta ai nastri di partenza della sua quinta partecipazione in Serie A2 con l'obiettivo di centrare la permanenza in categoria.

Il play titolare è Ruben Zugno, prende tante iniziative in campo aperto e velocità in uno contro uno, è subito diventato un punto di riferimento. Abbina buona continuità nel tiro da tre punti. La guardia titolare è invece Giovanni Gasparin, giocatore di sistema, fisico, molto bravo senza la palla, che si spende tanto in difesa sui migliori attaccanti avversari. Nel ruolo di ala piccola occupa lo spot Demario Mayfield, che ha esordito nell'ultima partita contro Cividale, l'anno scorso ha raggiunto la finale playoff con Torino. E' un'ala capace di punire in post basso grazie a chili e buon tocco nel pitturato, ma anche sul perimetro può essere una bocca di fuoco.

Nel ruolo di quattro titolare c'è Daniel Donzelli, giocatore fisico, che può reggere le battaglie vicino a canestro anche contro i numeri 5 se la squadra ha necessità di andare con quintetti più dinamici. Il centro titolare è Clevon Brown, giocatore estremamente atletico, abile nei roll e capace di giocate molto spettacolari sopra il ferro. Quindi sarà necessario per Rimini evitare che trovi l'area vuota per utilizzare le proprie eccellenti doti atletiche.

Cambio del play Emanuele Trapani, scuola Stella Azzurra Roma, giocatore rapido, capace con le accelerazioni di subire tanti falli soprattutto in contropiede. Tra i cambi degli esterni Alessandro Bertini (classe 2002) che ha giocato una grande partita a Trieste nella prima di campionato, proviene da Brianza Basket, è un giocatore giovane, in ascesa, specialista nel tiro da tre punti. A completare il reparto esterni Ennio Leonzio: uno scorer, con un passato a Nardò, che però non ha giocato l'ultima partita.

Cambio dell'ala piccola Nicolas Alessandrini, esordiente in A2, ma che ha messo in mostra doti interessanti soprattutto nelle conclusioni da lontano. Il cinque di riserva è Kevin Ndzie, ragazzo scuola Stella Azzurra roma, lo scorso anno alla Vanoli Cremona, fisico immenso e braccia lunghe, si completa bene nel ruolo con Brown.