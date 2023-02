Rbr: Settore giovanile a tutto gas, gli Under 15 asfaltano la Fortitudo

Una buona settimana per le formazioni giovanili di Rinascita Basket Rimini. L’Under 17 d’Eccellenza targata Angels/RBR si impone contro la Cestistica Argenta e gli Under 15 IBR/RBR fanno altrettanto con una super scorpacciata contro la Fortitudo Academy. Unico ko per la compagine Under 19 d’Eccellenza, che però lotta e cede di sei lunghezze al Metauro Basket. I prossimi impegni. Under 19 d’Eccellenza: Angels/RBR-San Lazzaro lunedì 6 febbraio (ore 21) al palaSGR. Under 17 d’Eccellenza: San Lazzaro-Angels/RBR domenica (5 febbraio) alle 11,30 alla palestra Rodriguez. Under 15 d’Eccellenza: mercoledì (8 febbraio) alle 18 in casa contro Cesenatico.

UNDER 19 D’ECCELLENZA

Metauro Basket Academy - Angels/RBR 73-67 (19-12, 18-12, 22-17, 14-26)

Mba: Arduini, Mei 13, Drahanchuk 5, Nikolaichuk 18, Olivi ne, Rinaldi 9, Ojo 13, Tamburini 7, Curic 8, Buttarini. All.: Paolini.

Angels/RBR: Renzi 3, Bonfè 7, Mulazzini 9, Benzi 5, Rossi 1, Macaru 12, Lombardi 1, Mari 3, Morandotti 8, Sirri 4, Baldisseri 5, James 9. All.: Bernardi.

Gli Angels cadono in quel di Metauro. I gialloblu pagano una difesa poco solida nei primi quarti di gioco. La distribuzione dei punti è omogenea per gli Angels grazie a un gioco corale offensivo seppur discontinuo. La panchina dei ragazzi di coach Bernardi vista alle strette negli ultimi 10 minuti tenta il tutto per tutto. Macaru trascina i suoi nella fase offensiva, Lombardi alza l’intensità difensiva ma un parziale di 14-26 in favore degli ospiti non basta per ribaltare il risultato.

UNDER 17 D’ECCELLENZA

Angels/RBR- Cestistica Argenta: 85-70 (23-15, 23-16, 23-14, 16-25)

Angels/RBR: Valmaggi 21, Curci 3, Baschetti 6, Frisoni 6, Lisi, Innocenti 13, Di Giacomo 14, De Gregori 9, Pivetti 2, Amati 1, Amaroli 8, Pansolini 2. All.: Brugè Ass.: Miriello.

Grande vittoria da parte dell’Under 17 d’Eccellenza targata Angels/RBR contro Argenta tra le mura amiche del Pala SGR. A partire subito forte è la squadra di casa che crea un importante divario. Nel primo tempo delle ottime giocate offensive e dei canestri da rimbalzo in attacco permettono alla squadra di casa di andare all’intervallo lungo in vantaggio sul punteggio di 46-31.

Dal ritorno degli spogliatoi la squadra allenata da coach Brugè continua a giocare mostrando una grande pallacanestro su entrambi i fronti. Nell’ultimo quarto gli Angels/RBR vengono messi in difficoltà dalla difesa di Argenta. Ma la squadra non si disunisce e continua a mostrare il suo gioco portandosi a casa il foglio rosa con il punteggio di 85-70.

UNDER 15 D’ECCELLENZA

IBR/RBR - Fortitudo Academy 111-40 (42-8, 24-8, 21-11, 24-13)

IBR/RBR: Frisoni 7, Bracci 4, Almasi 7, San Martini 6, Cervetti 6, Longo 16, Arcangeli 7, Ruggeri 27, Nanni 2, Ronci 9, Altini 14, Ricci 6. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci. Ass.: Verni.

Grande prestazione per gli Warriors Under 15 che vincono in casa contro Fortitudo Academy. Partita a senso unico quella disputata nel pomeriggio di sabato presso la palestra Carim. Rimini impone il suo ritmo già dalla palla a due e mette in grande difficoltà i bolognesi grazie a una difesa asfissiante e a numerosi canestri in contropiede, chiudendo in primo quarto avanti 42-8.

Nel secondo quarto l'IBR nonostante il vantaggio accumulato continua a giocare ad alta intensità concedendo pochi canestri agli avversari. In fase offensiva, oltre alle conclusioni facili in contropiede, mostra un bel gioco di squadra, con una circolazione di palla che permette di realizzare molti canestri anche dal perimetro.

Il divario fra le due squadre aumenta ulteriormente nel secondo tempo. Rimini vince con il punteggio di 111-40.