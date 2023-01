Sul parquet volata vincente del Cesena a Riccione

Preziosissimo successo di Cesena nell’ultima in casa della prima fase su un Riccione mai domo che scende al Palaippo ancora con qualche piccolissima chanches di salire nel gruppo Verde evitando di finire in quello Rosso, in cui è già relegata Cesena, che giocherà solo per la salvezza. Partita molto accesa e intensa che inizia con i fuochi d’artificio, probabilmente avanzati dal capodanno appena celebrato. È Cesena che accende la prime micce con le triple di Panzavolta e di Pezzi (2 in sequenza) che la spingono sull’11 a 4, ma Riccione tira fuori dal cilindro l’artificiere scelto Cortini che inizia uno show a dir poco strabiliante per un 18 a 5 di parziale tremendo. Cesena finisce a - 10, barcolla ma trova un monumentale Sanzani che piazza due triple in serie per una pronta ricucitura, poi ancora Cortini sulla sirena mette la tripla del + 5, scrivendo 15 nel solo primo quarto. Si riprende con Gardini che va ancora a segno da lontano e riporta Riccione a + 8, ma Cesena reagisce di squadra e ritorna a contatto degli ospiti che gestiscono l’esiguo vantaggio fino al meritato riaggancio dei padroni di casa che pareggiano i conti con due liberi di Piazza.

Ancora Piazza mette la tripla di inizio terzo quarto con Riccione che si piazza a zona e raccoglie qualche frutto grazie a Procaccio (molto in ombra per tutto il match) e al solito Cortini (tripla del + 4) prima che Pezzi faccia onore al suo nome con due triple in sequenza emulato subito da Piazza che porta Cesena nuovamente al comando. Si viaggia a distanze bloccate fino alla sirena del quarto con il solito Cortini che chiude con la tripla del - 1, rimandando all’ultimo segmento il compito di assegnare il successo finale. Ultimo quarto subito elettrico e combattuto strenuamente dalle due contendenti con Cesena che riesce a raggranellare un vantaggio più cospicuo con il solito Pezzi che firma il + 8 (70 a 62). Riccione tenta un pressing aggressivo a tutto campo e si aggrappa ad un ottimo Gardini che però esce di scena per falli. Qualche errore di troppo di Cesena potrebbe ribaltare le sorti del match ma Riccione ha troppa fretta di recuperare e spara un po’ troppo a vuoto. C’è ancora il tempo per un tecnico a Callegari e l’espulsione di Bomba (assai discutibile come quella precedente di Rossi) che aveva riportato Riccione quasi a contatto (72 a 69) poi il mini breack finale di Cesena che assorbe indenne la tripla di Amati prima di salutare la meritata vittoria.