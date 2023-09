Supercoppa, tutte le info in vista di RivieraBanca Rimini-Umana Chiusi

Per RivieraBanca Basket Rimini si avvicina l'ora del primo match ufficiale della stagione. Appuntamento per sabato (9 settembre), palla a due alle 21, tra le mura amiche del Flaminio contro i toscani dell'Umana Chiusi. Il match è valevole per il primo turno della Supercoppa. Info per i supporter: ore 17 apertura botteghini (in vendita anche gli abbonamenti), alle ore 20 apertura porte del palasport.

QUANTO COSTA?

Biglietto unico 10 euro (con il biglietto potrete sedervi ovunque vorrete, tranne nel parterre, tenendo conto che ogni abbonato numerato, poltrone rosse e poltrone bianche, avrà diritto di sedersi nel proprio posto: invitiamo tutti ad essere rispettosi di chi ha sottoscritto la tessera).

CONSIGLIO

Con l'abbonamento la partita di Supercoppa sarà inclusa, aggiungendo così una sedicesima partita alle 15 previste, quindi consigliamo a tutti di affrettarsi a sottoscrivere la tessera #effettoflaminio.

COME FUNZIONA LA SUPERCOPPA

RivieraBanca Rimini è inserita nel Girone D, con Umana Chiusi e Unieuro Forlì. Tre giornate di sola andata. La vincente del girone accederà al quarto di finale (partita secca) che verrà disputato sul campo delle migliori quattro prime classificate. Le vincenti entreranno alla Final Four.

Le partite dei gironi si disputeranno sabato 9, martedì 12 e venerdì 15 settembre. I quarti di finale saranno martedì 19 settembre. La Final Four si disputerà sabato 23 e domenica 24 settembre.