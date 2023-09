Supercoppa, Rivierabanca - Chiusi. Coach Ferrari: "Partita difficile, Chiusi squadra di alto livello "

Parte ufficialmente la stagione della RivieraBanca basket Rimini. La squadra biancorossa inizia dalla Supercoppa dove ad attenderla ci sarà l'Umana Chiusi.

Ecco le parole di coach Mattia Ferrari e l'annuncio a sorpresa di Stefano Masciadri alla vigilia dell'esordio in Supercoppa contro l'Umana Chiusi. Si gioca sabato (9 settembre), al Flaminio, con palla a due in programma alle 21.

Un estratto delle parole di coach Mattia Ferrari: “La preparazione sta andando bene, con alcuni alti e bassi, logico che le assenze di Anumba dall'inizio e di Abba a medio termine un po' ci stanno penalizzando. Abbiamo bisogno di essere tutti per avere un livello di allenamento importante. Fino ad ora sono molto soddisfatto della serietà, un approccio molto coscienzioso. Non è semplice immaginare che partita sarà, mi aspetto Chiusi come una squadra interessante, di alto livello, sarà un test probante. I 1100 abbonati raggiunti? C'è un ambiente bellissimo, quasi magico, con un pubblico che sa trasmettere emozioni ed elettricità. Noi dovremo essere i primi a innescare questa cosa”.

Ecco un riassunto di cosa ha detto Stefano Masciadri, con un annuncio a sorpresa: “Non so se era già nell'aria, con molto onore e piacere sarò il nuovo capitano della squadra. Per me è un'ulteriore investitura, vuol dire prendere più consapevolezza e coraggio nel trasmettere in campo e alla squadra cosa significa giocare a Rimini e cosa significa il Flaminio. Sarà un ulteriore sfida per me. Ci avviciniamo alla partita con Chiusi con tanti spunti positivi, è la prima in casa davanti ai nostri tifosi e non vogliamo fare brutta figura”.