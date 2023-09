Supercoppa, la Rivierabanca sconfitta nel derby con Forlì

La Rivierabanca esce a testa alta dalla Supercoppa Lnp Old Wild West. I biancorossi si arrendono 67-61 al palaFiera di Forlì, dopo un derby combattuto fino in fondo.

I ragazzi di coach Mattia Ferrari dopo un secondo quarto complicato, arrivano a giocarsela nel derby sul punto a punto fino alla fine, pur con una situazione di assenze da non sottovalutare: dato che oltre ad Anumba e Abba è costretto ad alzare bandiera bianca all’ultimo secondo anche Alessandro Grande a causa di un leggero risentimento. Rimini arriva a giocarsela fino a 25” dalla fine con un Marks scatenato, che prende per mano i suoi giocando un secondo tempo di pregevole qualità. Molto bene anche Scarponi, sempre più protagonista all’interno dei giochi di coach Mattia Ferrari. Da segnalare la presenza al palaFiera di oltre 100 supporter giunti da Rimini.

Grande out, coach Ferrari schiera Tassinari in regia con Marks, Scarponi, Johnson e Simioni. Per Martino ci sono Valentini, Allen, Pollone, Radonjic e Zilli. Parte forte l’Unieuro con il 6-0 e 10-2. Rimini fatica a sbloccarsi, lo fa con Johnson. Con Scarponi e Tomassini la Rivierabanca trova le contromisure, fino a impattare sul 14 pari. Il quarto si chiude con Forlì avanti di una lunghezza 17-16.

Il secondo quarto inizia con un parziale di 8-2 a favore dei padroni di casa, Tassone è fattore, Zampini dalla lunetta per il 25-18. A colmare il gap ci pensa Tassinari con la tripla, ma è un fuoco di paglia. L’Unieuro scappa con un vantaggio in doppia cifra, accade sul +11 (34-23) con Radonjic a 2’50” dalla pausa lunga. L’Rbr si fa prendere un po’ dalla frenesia, perde alcune palle, sbaglia alcuni tiri, e Forlì in fiducia fa valere la sua esperienza: 38-25 Pascolo e sullo scadere di sirena tripla di Cinciarini per il 41-25, momentaneo massimo vantaggio di 16 lunghezze con cui si chiude il primo tempo. Rimini si deve accontentare di un 6/17 da due, 3/10 da tre e sotto a rimbalzo 22-14.

Rimini rientra sul parquet con il giusto approccio. Straordinario parziale di 4-17 nella frazione e la Rivierabanca torna in contatto. Assoluto protagonista di questi 10’ è Derrick Marks che segna 12 punti nel periodo: proprio con sei punti in fila di Derrick l’Rbr si riporta sul -10 (41-31), che diventa -8 (41-33) con Simioni. Pascolo prova a metterci una pezza, ma Marks infila ancora due triple e carico come una molla dice 43-39. Scarponi va con la tripla del -1 (43-42). Il quarto si chiude con il canestro di Zampini per il 45-42.

Il derby si fa equilibrato, con un continuo botta e risposta. La Rivierabanca torna a mettere il naso avanti sul 46-47 con Tassinari. E’ tutta da giocare: Marks ancora per il 48-49, poi si sbloccano Pollone e Valentini per il 53-49 forlivese. Simioni si sblocca dalla lunga per il -1 (53-52) a metà dell’ultimo quarto. Si prosegue al cardiopalma, finché Marks va a commettere antisportivo: l’Unieuro ne approfitta con Allen 59-56, ma Johnson replica. Tripla pensante di Pollone, poi Valentini (64-58), ma Marks ancora da tre per il 64-61. Si entra nell’ultimo minuto ed è piena bagarre: Forlì si dimostra più cinica e vince con il canestro di Allen e il libero di Cinciarini per il 67-61 finale.

Unieuro Forlì-Rivierabanca Rimini 67-61 (17-16, 41-25, 45-42)

UNIEURO: Allen 8, Cinciarini 15, Valentini 9, Zampini 7, Tassone 5, Johnson, Pascolo 8, Pollone 5, Munari, Zilli 5, Zilio, Radonjic 5. All.: Martino.

RIVIERABANCA: Tassinari 9, Marks 17, Anumba, Bonfè, Grande, Tomassini 7, Scarponi 10, Masciadri 2, Lombardi, Sirri, Johnson 9, Simioni 7. All.: Ferrari.