Rbr si prepara all'esordio in supercoppa. Out Tassinari, in forte dubbio Anumba

Tutto pronto in casa Rivierabanca basket Rimini per l'esordio in supercoppa. I biancorossi di coach Ferrari arrivano alla sfida contro Cento, in programma sabato 10 settembre alle 17.00, con qualche acciacco nel roster.

RivieraBanca Basket Rimini, infatti, comunica che l'atleta Andrea Tassinari ha riportato nei giorni scorsi in allenamento una frattura composta alla quinta costola sinistra, come evidenziato da regolare lastra, e dovrà essere rivalutato nel corso della prossima settimana; pertanto, non scenderà in campo nella sfida d'esordio in Supercoppa contro Cento.

Contestualmente, sono in corso di valutazione le condizioni di Simon Anumba dopo aver subito, nell'allenamento di ieri, un colpo all'articolazione del pollice sinistro: al momento è in dubbio la sua presenza per la partita contro Cento.