Sutor Montegranaro - Rivierabanca Rimini. Coach Ferrari: " Sarà partita vera su un campo storicamente ostico"

La Rivierabanca Rimini cerca la quarta vittoria consecutiva in casa della Sutor Montegranaro. Coach Ferrari analizza la sfida:

Coach, abbiamo già vinto contro Montegranaro in Supercoppa, ma la partita di domani si giocherà sicuramente in altre condizioni.

"La partita dell'11 settembre non conta assolutamente nulla, domani sarà una partita diversa: loro in casa hanno dimostrato di essere obiettivamente una squadra pericolosa, giocando fino all'ultimo possesso contro Ancona e Rieti. Il risultato della recente trasferta a Faenza non fotografa nel pieno la prestazione della squadra di Baldiraghi che al momento è ultima in classifica con una sola vittoria ma sicuramente in crescita."

Una partita sulla carta più facile delle altre, ma quali insidie incontreremo contro Montegranaro?

"Il fatto di pensare che possa essere semplice sarebbe un errore fatale, non esistono partite facili in questo campionato, a maggior ragione fuori casa e su un campo storicamente duro come quello di Montegranaro. Noi dovremo andare lì con grande intensità e solidità, giocare una partita vera come se andassimo in qualsiasi altro campo in Italia perchè ogni squadra merita lo stesso tipo di rispetto e preparazione. Le partite sono una storia a sè e soprattutto all'interno di un campionato gli scivoloni ed i momenti brutti ci sono sempre, la qualità di una squadra è portare a casa il risultato anche quando le cose sembrano facili poi magari si mettono male: bisogna essere pronti a tutti per ottenere i 2 punti."

Coach in settimana sei stato protagonista insieme ad alcuni giocatori di una bella e simpatica iniziativa da un nostro grande sponsor, Dulca.

"Probabilmente abbiamo aperto la strada ad una nuova professione qualora la prima non andasse molto bene! Scherzi a parte, è stato divertente e piacevole: ringraziamo la famiglia Fabbri e Dulca perchè sono stati ospiti squisiti e ci hanno trattato benissimo, è stata una mattinata interessante."

A presentare la sfida si aggiungono le parole di Bobby Mladenov:

Bobby, come sta andando il rientro in squadra dopo l'infortunio che ti ha tenuto lontano dal campo?

"Sto rientrando abbastanza bene, sto recuperando e vado meglio. Sto cercando di fare le cose bene per la squadra ascoltando l'allenatore, secondo me però mi manca ancora qualcosa per ritornare al 100%."

Com'è andata questa settimana di allenamenti? Cosa ci vorrà per ottenere i 2 punti domani?

"Non sarà una partita facile, in questa settimana ci siamo preparati bene e domani andiamo a fare il nostro lavoro: vincere e fare il meglio, dobbiamo essere intensi e duri se vogliamo portare questa partita a casa."

Nei prossimi 7 giorni ci sono ben 3 partite in calendario, quanto è importante arrivare al completo a questo tour de force?

"Noi siamo pronti, ma guardiamo partita dopo partita: adesso c'è Montegranaro, poi guarderemo la prossima contro Senigallia per la quale vogliamo prepararci al meglio."