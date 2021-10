Basket, Rennova Teramo - Rivierabanca Rimini 65 a 77

Trasferta vittoriosa per RivieraBanca Basket Rimini. I biancorossi soffrono in un primo tempo molto equilibrato con alte percentuali dei padroni di casa, per poi dare l'accelerata decisiva nella seconda metà di gara. Una solida difesa e ben 12 triple segnate hanno fatto la differenza nel risultato finale. Due punti meritati per i ragazzi di Coach Ferrari che danno seguito alla vittoria nel derby e si portano a quattro punti in classifica.

Inizio difficile per i biancorossi che nella prima metà di quarto soffrono l'attacco di Di Donato e compagni (12-2 al 5'), ma due bombe di Rivali riavvicinano RivieraBanca (14-10 al 7'). I ragazzi di Coach Ferrari completano la rimonta con ottime percentuali dalla lunga distanza, due volte Bedetti, poi Saccaggi e Scarponi portano Rimini in vantaggio (22-23). Il copione non cambia nel secondo quarto,Teramo parte bene con la bomba di Triassi e due canestri di Bertocco (30-25 al 13'), i biancorossi rispondono con capitan Rinaldi e Saccaggi dalla lunetta (32-29 al 16') prima che la partita scenda un po' di ritmo. I padroni di casa provano a scappare con un ispirato Bonci ma Masciadri e Scarponi tengono Rimini vicina, prima che Saccaggi segni cinque punti in fila per il sorpasso (38-39 al 20') che anticipa il rientro negli spogliatoi. I biancorossi escono decisamente carichi dalla pausa lunga ed allungano con Saccaggi e Bedetti (40-50 al 26'), Teramo ricuce con due bombe di Cucco e Bertocco dopo diversi errori al tiro ma Rimini ricaccia indietro i padroni di casa con Rinaldi ed Arrigoni prima che la tripla di Scarponi consegni il +10 di fine terzo quarto (47-57). RivieraBanca continua a spingere sull'acceleratore, Saccaggi ed Arrigoni combinano per 9 punti che lanciano la fuga biancorossa, Scarponi dalla lunga distanza segna il +20 Rimini (49-69 al 34'). RivieraBanca mette in ghiaccio il risultato con la bomba di Arrigoni ed i liberi di Masciadri, nel finale i biancorossi gestiscono il vantaggio fino alla sirena.

Teramo a Spicchi- RivieraBanca Basket Rimini 65-77 (22-23, 38-39)



TABELLINO TERAMO: Bertocco 14 (4/10, 2/8), Cucco 12 (0/1, 4/8), Di Donato 11 (1/2, 2/7), Bottioni 10 (3/7, 0/1), Bonci 8 (2/4), Antonelli 5 (2/5, 0/1), Triassi 3 (1/2 da tre), Guilavogui 2 (1/2), Ticic NE, Ragonici NE, Di Giorgio NE, Di Febo NE. All. Salvemini, Gramenzi, Vitelli.



TABELLINO RIMINI: Saccaggi 17 (3/5, 2/3), Arrigoni 16 (5/9, 1/1), Scarponi 13 (2/2, 3/6), Bedetti 12 (0/1, 4/6), Rivali 10 (2/3, 2/4), Rinaldi 7 (1/3, 0/1), Masciadri 2 (1/2, 0/4), Fabiani (0/2), Amati (0/1 da tre), Carletti. All. Ferrari, Brugè, Middleton.