Rbr, Tommaso Rinaldi è il nuovo team manager della Rivierabanca: "Sarò un jolly, mi occuperò di tante cose"

Ancora insieme. Il capitano della promozione in A2 resta a Rimini e lo farà con una nuova veste. La società biancorossa ha annunciato che Tommaso Rinaldi è il nuovo Club Manager di Rivierabanca Basket Rimini.

Il capitano rimane nel team con un ruolo di grande responsabilità.Porterà la sua esperienza da giocatore al servizio della società spaziando dal rapporto fra Società e settore sportivo così come quello fra la stessa e sponsor/soci.

“Dopo aver contribuito sul campo, a riportare Rimini in Serie A, ho voluto rimanere dentro la società per dare la mia visione e dare una mano con la mia esperienza ventennale, per far crescere maggiormente la società. Sarò un jolly, mi occuperò di tante cose, affiancando Paolo, Davide e Simone cercando di dare una mano anche alla squadra."