Per la Rinascita appuntamento rimandato con la vittoria. La Tramec Cento porta a casa i due punti

Una buona RivieraBanca Basket Rimini tiene testa per oltre tre quarti ai padroni di casa della Tramec Cento, ma dopo 40' sono gli emiliani ad esultare alla Milwaukee Dinelli Arena. I biancorossi partono bene ed in più occasioni sono in vantaggio contro una delle squadre più quotate del Girone Rosso, negli ultimi minuti però c'è l'accelerata decisiva da parte di Archie e compagni. Un caloroso ringraziamento ai tifosi riminesi che hanno organizzato un pullman per la trasferta ed incitato la squadra per tutti i 40', anche dopo il fischio finale nonostante il risultato non sperato.

Partenza lanciata per Rimini che grazie ad un doppio Ogbeide ed alle triple di Meluzzi e Johnson costringono Mecacci al timeout (2-10 al 3'). I padroni di casa trovano la reazione grazie ai canestri pesanti di capitan Tomassini e Toscano che forzano un timeout di Ferrari (9-15 al 5'). Johnson buca ripetutamente la retina avversaria insieme a Meluzzi e Tassinari (13-24 al 7'), Zampini e Tomassini accorciano ma è un'altra bomba di Johnson a chiudere il primo quarto (22-29).Avvio di secondo quarto tutto a marca Tramec che grazie alla tripla di Toscano ed al canestro di Marks trova il sorpasso (32-30 al 15'). Ogbeide tiene a contatto i biancorossi dalla lunetta prima che Tassinari firmi il controsorpasso da tre punti (36-37 al 18'). In chiusura di primo tempo D'Almeida pareggia dalla lunetta, Ulaneo però fa 1/2 e manda negli spogliatoi Cento avanti di una lunghezza (44-43).

Gli emiliani incrementano il vantaggio con la bomba di Archie ed un super Marks (54-46 al 25'), Rimini non si scompone e si rifà sotto col canestro di Scarponi ed i liberi di Tassinari (54-52 al 27'). Moreno replica dall'altra parte, Tassinari però segna una tripla spettacolare in contropiede che vale il sorpasso ed il timeout per Cento (56-59 al 29'). In chiusura di terzo quarto i padroni di casa acciuffano il pareggio coi liberi di Marks ed il canestro di Tomassini (69-69).Due canestri in fila di Ogbeide siglano il vantaggio ospite ad inizio quarto periodo (65-66 al 33'), ma Archie segna 6 punti consecutivi per la Tramec (71-66 al 34'). I padroni di casa accelerano ulteriormente con le bombe di Archie e Zampini per il timeout di Ferrari (77-66 al 38'), prima di gestire il risultato fino alla sirena finale (81-69).

Tramec Cento-RivieraBanca Basket Rimini 81-69 (parziali 22-29, 44-43, 61-61)

TABELLINO CENTO: Derrick Marks 20 (8/17, 0/6), Dominique Archie 13 (1/6, 3/5), Federico Zampini 13 (4/8, 1/3), Giovanni Tomassini 13 (3/3, 1/4), Daniele Toscano 7 (2/7 da tre), Matteo Berti 7 (3/3), Scott Ulaneo 6 (2/5), Yankiel Moreno 2 (1/2), Gregor Kuuba (0/1 da tre), Leonardo Baldinotti NE. All. Mecacci, Cotti, Pancotto. All. Mecacci, Cotti, Pancotto.

TABELLINO RIMINI: Jazz Johnson 19 (3/11, 3/5), Andrea Tassinari 15 (2/4, 3/6), Derek Ogbeide 11 (4/9), Davide Meluzzi 9 (2/4, 1/4), Alessandro Scarponi 8 (1/3, 2/3), Stefano Masciadri 4 (2/4, 0/2), Ursulo D’almeida 3 (0/1), Marco Arrigoni (0/3), Francesco Bedetti, Simon Anumba (0/1 da tre), Elia Morandotti NE. All. Ferrari, Zambelli, Middleton.