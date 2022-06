Basket Rimini: esordio con vittoria per l'Under 19 alle Finali scudetto di Ragusa

I ragazzi allenati per l’occasione da Coach Massimo Bernardi hanno superato nel primo match del Girone C delle Finali Nazionali Under 19 di Ragusa i pari età del Basket Biancorosso Empoli con il risultato di 83-76.

Grande prova del gruppo con menzione particolare per Buzzone autore di 35 punti con 7/8 da 2 e 4/10 da 3.

Davvero ottimo anche Davide Carletti che ha messo a segno 18 punti con un 7/11 totale al tiro e 5 assist.