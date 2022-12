Rbr: Le giovanili sorridono, bis per gli Under 19 e 17

Bis per Under 19 e 17 d’Eccellenza targati Angels/RBR. Entrambe le squadre trovano vittorie e punti. Gli “junior” si impongono in trasferta sul parquet di Perugia, mentre l’Under 17 si sblocca con l’hurrà esterno sul campo di Argenta. L’Under 15 torna invece in campo sabato (17 dicembre) alla palestra Carim (alle 17) contro San Lazzaro per il big match di giornata. Si ringraziano gli staff comunicazione di Insegnare Basket Rimini ed Angels Santarcangelo per la realizzazione del report.

UNDER 19 ECCELLENZA

Perugia Basket – Angels/RBR 57-93 (13-18, 28-24, 7-25, 9-26)

PERUGIA: Burini, Ragni 4, Aprile, Budelli 5, Albarello 9, Cogliati, Bruni 16, Cenerini 10, Conti 2, Mariucci 11, Cioffini. All. Valigi

ANGELS/RBR: Renzi 10, Bonfè, Mulazzani 7, Benzi 7, Rossi 13, Macaru 5, Lombardi 6, Mari 6, Morandotti 14, Sirri 2, Baldisserri 9, James 14. All. Bernardi

L’Under 19 Eccellenza di Max Bernardi sbanca Perugia dopo una buona partita. Nei primi due quarti l’attacco gialloblu non riesce a decollare, al contempo la difesa è solida e concede pochi canestri ai padroni di casa. Si va all’intervallo lungo sopra di un punto.

Al rientro dagli spogliatoi gli Angels capitanati da Rossi, migliore in campo dei romagnoli, mettono la freccia e con un parziale di 7-25 danno lo strappo decisivo alla partita. Spazio per tutti i dodici uomini che danno il loro apporto alla partita e strappano il foglio rosa. Ottime le prove di Renzi e Baldisserri, con il solito James a regnare sotto le plance. Pausa Natalizia per il campionato Under 19 d’Eccellenza ma non per i ragazzi, impegnati nel fine settimana nelle rispettive squadre Senior.

U17 ECCELLENZA

Argenta Basket – Angels/RBR 67-77 (9-18, 36-36, 50-57)

ANGELS/RBR: Valmaggi 12, Godenzini 12, Baschetti 7, Amati, Curci, Innocenti 10, Frisoni 3, Pivetti 2, De Gregori 12, Pansolini 10, Amaroli 5, Pergolini 2.



Arriva la vittoria per i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, tra le mura amiche del Pala SGR, nel recupero della settima di campionato contro Argenta. Inizio molto positivo per gli Angels, guidati da un avvio straordinario di Godenzini e Baschetti e dall’ottima difesa corale, brava a chiudere gli spazi e a ripartire in contropiede. Argenta però dimostra di essere squadra solida, impattando il pareggio all’intervallo lungo.



Dopo la pausa lunga la partenza sorride a Santarcangelo, entra molto concentrata e trova punti importanti con De Gregori e Valmaggi. Nell’ultimo periodo salgono in cattedra il duo Pansolini e Innocenti, trovando canestri importanti e tenendo Argenta sulla doppia cifra di distacco.



Ottima prova corale di tutta la squadra (dimostrazione che ben 5 giocatori sono andati a referto in doppia cifra). Il tempo dei festeggiamenti però è poco, perché si torna subito in campo contro la Stars Bologna



Angels/RBR – Stars Basket Bologna 53-90 (22-21, 35-55, 46-77)

ANGELS/RBR: Valmaggi 12, Godenzini 8, Baschetti 2, Amati 2, Marsili, Innocenti 11, Frisoni 2, Pivetti 2, De Gregori 10, Pansolini, Pecci 2, Amaroli 2.



Non basta un primo quarto strepitoso per i ragazzi del Basket Santarcangelo, contro la corazzata degli Stars Bologna Basket. Palla due e i romagnoli partono subito sull’acceleratore, guidati da Valmaggi e Innocenti e del gran lavoro corale difensivo di tutta la compagine gialloblu. Gli ospiti però dimostrano tutto il loro potenziale ritornando minacciosamente sotto nel punteggio. De Gregori cerca di fare la voce grossa sotto le plance, ma i bolognesi allungano in modo decisivo sul +20 all’intervallo lungo. I gialloblu rientrano con determinazione in campo nel terzo periodo, ma si devono arrendere alla formazione emiliana. Al Pala SGR passano gli Stars Bologna.

Prossimo impegno contro la Fortitudo Bologna, in trasferta, domenica (18 dicembre), alle 17.