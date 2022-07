Rbr: Ursulo D'Almeida è un nuovo giocatore biancorosso: "Non ho avuto dubbi a scegliere Rimini"

Continua la campagna acquisti della RivieraBanca Basket Rimini. Ursulo D'Almeida, ala/centro classe 2001 nativo del Benin (200 cm x 95 kg), è un nuovo giocatore biancorosso. Giocatore dotato di impressionante fisicità ed atletismo, molto grintoso, Ursulo occuperà uno slot under del roster RBR 2022-2023.

Scoperto da Ragusa, che nel 2015 lo porta in Italia, Ursulo si rende subito protagonista alle Finali Nazionali U16 Eccellenza, conquistando il titolo, ed U18 Elite, vincendo la finale terzo/quarto posto. Successivamente viene ceduto in prestito all'Olimpia Milano dove torna alle Finali Nazionali, uscendo ai quarti di finale sia con l'U16 Eccellenza sia con l'U18 Eccellenza.

Nel 2017/2018 Treviglio acquista il suo cartellino e lo lancia in Prima Squadra che raggiunge i playoff della Serie A2, categoria senior da cui Ursulo non si muoverà più; contemporaneamente, prosegue l'attività giovanile con l'U18 Eccellenza, conquistando nuovamente le Finali Nazionali. Il minutaggio e la fiducia in A2 crescono l'anno successivo come dimostrano i 15' in campo durante i playoff, culminati con la semifinale persa da Treviglio contro Treviso, nei quali firma 6 punti e quasi 4 rimbalzi di media.

Dopo il campionato interrotto dal Covid, dove Ursulo trova sempre maggiore spazio, si divide nella stagione 2020-2021 tra Treviglio e Biella: qui termina la stagione in prestito ottenendo la salvezza con 20' di media sul parquet.

Nella scorsa stagione torna stabilmente a Treviglio e stabilizza il suo impatto dalla panchina sui 15' di utilizzo con 5 punti e 3 rimbalzi di media: i lombardi conquisteranno poi nuovamente l'accesso ai playoff, sconfitti ai quarti di finale.

"Devo ringraziare Adriano Vertemati, mio primo allenatore da professionista, che mi ha consigliato questa opportunità. - spiega Ursulo D'Almeida - Io ho grande fiducia in lui, quando mi ha parlato così bene del progetto e di Coach Mattia Ferrari, suo amico, non ho avuto dubbi a scegliere Rimini. Ho avuto poi un colloquio direttamente con Coach Ferrari che ha espresso fiducia nelle mie qualità e mi ha spiegato che tipo di contributo vuole da me all'interno della squadra: mi è sembrato subito molto convincente."

Nonostante la giovane età finora hai solo disputato la Serie A2. Come pensi di portare questa esperienza a Rimini?

"Prima di tutto voglio portare la mia voglia di fare e migliorare su tantissimi aspetti del mio gioco, oltre alla mia fisicità su entrambi i lati del campo; mi piace rendermi utile in ogni modo possibile ai miei compagni. Sono un giocatore a cui piace schiacciare, stoppare, in generale fare spettacolo: queste cose mi vengono naturali perchè sul campo metto tutta la mia intensità."

Come t'immagini il caldissimo pubblico biancorosso con le tue giocate spettacolari?

"Io penso che bisogna giocare anche per i tifosi che ogni domenica vengono al palazzetto e pagano per vedere la partita, inoltre anche noi giocatori abbiamo piacere se il pubblico si esalta.

Spero di aiutare la mia squadra a conquistare vittorie, ovviamente il fattore campo a Rimini è molto importante e so che il sesto uomo del Flaminio crea un'atmosfera incredibile: non vedo l'ora di viverla."