Serie A2: una grande Rivierabanca batte Cento e conquista la seconda vittoria consecutiva

Bottino pieno dal doppio impegno in trasferta. Dopo aver espugnato il parquet dell’Umana Chiusi, la Rivierabanca si concede il bis e supera anche la Sella Cento (78-89 il finale). Il risultato consente ai biancorossi di rilanciarsi in classifica e di respirare per la prima volta in questa stagione il profumo dei playoff. Con il +11, la Rivierabanca ribalta anche la differenza canestri rispetto al risultato dell’andata confezionando una domenica da incorniciare. Rimini avanti quasi in tutta la cronologia e con tanti attori coinvolti nel successo e quattro uomini in doppia cifra. In festa i circa 300 supporter arrivati da Rimini.

Dell’Agnello va con il quintetto standard Grande, Marks, Anumba, Johnson e Simioni.

Mecacci replica con Palumbo, Mitchell, Toscano, Archie e Bruttini. Apre l’ex di turno Marks (0-2) e si prosegue sui binari dell’equilibrio assoluto fino al 14 pari a firma Mitchell a 4’25. In avvio Rimini trova tanto da Johnson. Nella seconda parte del quarto la Rivierabanca prova a scappare: sul 15-20 a firma Marks coach Mecacci si rifugia in time out. Rimini ancora a comandare: Masciadri in post basso, poi tripla di Tomassini per il +10 (15-25) del momentaneo massimo vantaggio. Spinta da Bruttini, la Sella cerca di ricucire fino al 21-25 con cui si chiude il primo quarto. Rimini bene al tiro: 5/7 da due, 4/8 da tre.

La Rivierabanca prosegue a innescare molteplici attori protagonisti. Avanti con Masciadri, Anumba, Tassinari e Marks fino al 26-34. La Sella prova a girare l’inerzia guidata da Palumbo, ma il recupero si ferma al -3 (31-34). Una tripla di Grande riporta gli ospiti in sicurezza 33-39. Rimini ha maggiore lucidità e Johnson e Marks confezionano ancora un rassicurante 34-43. A chiudere il primo tempo ci pensa Tassinari per il 37-45. Per coach Dell’Agnello il primo tempo si chiude con già otto giocatori a segno e migliori percentuali al tiro dal campo.

Con un Anumba scatenato la Rivierabanca riparte forte. Gli ospiti con una schiacciata di Simon si portano anche sul +11 (40-51). Si registra però la riscossa di Cento: piazza nella parte centrale del quarto un parziale di 16-3 fino a ritrovare il vantaggio 56-54 con la tripla di Moreno a 2’40 dalla fine della terza frazione. In precedenza determinanti due triple messe a segno da Mussini, cruciali per riportare il match in discussione. E’ Johnson a tenere le redini del timone in casa Rbr, ma il vantaggio al 30’ è limitato a un solo punto (60-61).

Si entra nell’ultimo quarto con il match tutto da giocare. 62-61 con Toscano, ma la Rivierabanca trova due triple pesanti con Simioni fronte canestro e con Masciadri dall’angolo per il 62-67 sul quale la Sella si rifugia in time out. Ancora due triple con Tassinari e Masciadri, gli ospiti ancora sopra 66-73. In contropiede Marks va per il 66-75.

Trascorrono i minuti ma il vantaggio resta solido per l’Rbr, è Johnson dai liberi a firmare il nuovo massimo vantaggio sul +13 (70-83). Nel finale si gioca per la differenza canestri, espulso coach Mecacci per proteste e la Rivierabanca fa man bassa: 78-89 il finale.

Sella Cento – Rivierabanca Rimini 78-89 (21-25, 37-45, 60-,61)

SELLA: Mitchell 11, Mussini 13, Bruttini 11, Delfino 7, Kuuba, Palumbo 13, Bucciol, Toscano 6, Magni, Archie 9, Moreno 8, Ladurner. All.: Mecacci.

RIVIERABANCA: Tassinari 14, Marks 19, Anumba 5, Grande 8, Tomassini 8, Scarponi, Masciadri 11, Johnson 16, Simioni 8, Abba. All.: Dell’Agnello.