Bastianini show a Jerez: vittoria davanti a Marini e Bez. In Moto3 trionfa Suzuki

Podio tutti italiano in Moto2. Un incredibile Enea Bastianini si è preso il Gran Premio di Andalusia, terzo round del Motomondiale. Il riminese ha preceduto i piloti del team Sky Racing VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi. "Sono contento - ha affermato la "Bestia", alla prima vittoria nella classe di mezzo -. Al mattino ero veloce e pensavo di vincere. Ho spinto tantissimo. Negli ultimi dieci 10 giri ho mantenuto distacco su Luca. La moto è stata incredibile. Dedico vittoria a Livio, un mio amico speciale che è in cielo, a tutto il team che ha fatto un gran lavoro e alla mamma della mia ragazza. È una vittoria che vale doppio".

Gioia anche per il Bez, al primo podio in Moto2. Il suo ultimo podio era stato la vittoria a Motegi 2018 in Moto3. "Alla fine ero esausto, non ero in forma. Volevo fare la miglior gara che potessi e ci sono riusciti". Il leader del campionato resta Tetsuta Nagashima, undicesimo con la Kalex del team Ktm Ajo ora, che conserva 2 punti di margine su Bastianini e 5 su Marini. In Moto3 vittoria del "giapporiccionese" del team Sic58 Tatsuki Suzuki, precedendo John McPhee e Celestino Vietti. Out Albert Arenas, caduto, ma sempre in vetta al mondiale con soli 6 punti di vantaggio su Suzuki.

Domenica difficile per Andrea Migno, 18esimo sullo schieramento. Dopo una partenza non facile, nel tentativo di recuperare è rimasto coinvolto in un contatto quando era 18esimo. Risalito in sella alla sua KTM è passato sotto la bandiera a scacchi in 22esima posizione. "Non è stata la gara che mi aspettavo. Ho cercato di recuperare e di ricucire il gap dal gruppo davanti, ma un contatto e poi una scivolata hanno reso le cose più complicate - afferma il Mig di Saludecio -. Un peccato, siamo stati molto veloci, ma abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato in queste 2 settimane".

Non c’è gloria per il Team Trentino Gresini MotoE che nello spazio di quattro giri perde entrambi i suoi alfieri e raccoglie zero punti in questo secondo e ultimo appuntamento andaluso. Succede tutto alla curva 6: il primo ad uscire di scena è l’esordiente Alessandro Zaccone, assolutamente incolpevole durante il primo giro quando Tommaso Marcon lo “sperona” e lo elimina dalla sua prima gara sulla scena mondiale. Le sue condizioni fisiche già precarie non gli avevano però impedito di qualificarsi in 14ª posizione e la top10 non sarebbe stata chimera. Il 61 lascia Jerez senza rimorsi e ora avrà tempo per recuperare e preparare i prossimi appuntamenti elettrici.



Stessa scena del “crimine”, ma tutt’altra storia per Matteo Ferrari che nelle prime quattro tornate parte bene e si gioca come di consuetudine le posizioni di testa. A due giri dal termine il ritorno di Granado, principale sfidante al titolo, e un tentativo azzardato di sorpasso mandano il Campione in carica sulla ghiaia e con lui proprio il brasiliano toccato sul posteriore. Al termine della gara anche una penalità per l'italiano che a Misano perderà tre posizioni sulla griglia di partenza.



Il numero 11, in attesa del doppio appuntamento casalingo di Misano tra un mese e mezzo circa, occupa ora la sesta posizione in classifica generale con 21 lunghezze di distacco da Aegerter.



“Sono molto dispiaciuto soprattutto perché ora siamo lontani in classifica - afferma Ferrari -. Ci ho provato per recuperare posizioni ma purtroppo ho colpito un pilota davanti a me, senza quel contatto probabilmente avrei potuto salvare la caduta ma non è andata così. Ora testa bassa, lavoriamo e sono sicuro che possiamo ancora ribaltare la situazione del Campionato nei prossimi appuntamenti”.



“Poco da dire, non ho finito nemmeno il primo giro esordisce Zaccone -. Avevo recuperato due posizioni e la moto andava bene, poi alla sei mi hanno steso… Due gare e zero giri non era la maniera con cui speravo di iniziare la mia avventura mondiale. Mi spiace soprattutto per il team che ha lavorato duramente. Ora proviamo a recuperare e a rifarci a Misano”.