Bella e convincente vittoria per la Rinascita contro Jesi

Bella e convincente vittoria per la RivieraBanca Rimini nel primo dei due scrimmage contro Jesi. Biancorossi pimpanti ed aggressivi su entrambi i lati del campo per quasi tutto l'andamento della sfida, fattori che non ha permesso agli ospiti di trovare adeguate contromisure. Un solo passaggio a vuoto, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, aveva riportato Jesi quasi a contatto, poi nel secondo tempo gli Heroes sono tornati sui livelli del primo tempo e questo ha permesso loro di chiudere molto bene la partita con un ampio margine; negli ultimi minuti spazio a tanti giovani tra cui Dario Rossi, Alviti e Riva. Da valutare in settimana l'infortunio muscolare di Simoncelli all'interno coscia, costretto a fermarsi durante la partita. "Siamo dispiaciuti per questo infortunio di Simoncelli che non ci voleva, speriamo sia una cosa di lieve entità - afferma coach Massimo Bernardi -. Da martedì cominceremo a valutare la sua situazione, mentre Francesco Bedetti penso proprio che sarà a nostra disposizione in vista della prossima amichevole".

Sull'amichevole, "òa prestazione positiva si pone in continuità con quella di domenica scorsa contro Cesena, anche se stiamo parlando di due squadre diverse soprattutto se consideriamo che stasera Jesi era priva di due giocatori forti come Rizzitiello e Giampieri - commenta Bernardi -. Noi sicuramente abbiamo fatto una bella partita anche nei primi due quarti dove siamo stati ordinati fino a 3' dalla fine quando eravamo sopra di oltre dieci punti, da lì abbiamo fatto vedere cosa non dobbiamo fare: abbiamo smesso di difendere ed il nostro gioco parte tutto da lì, solo difendendo forte possiamo essere spettacolari in attacco, in più abbiamo concesso qualche tiro di troppo ai nostri avversari. Nel secondo tempo, però, abbiamo ricomonciato a giocare con un'ottima difesa che ci ha permesso di mettere in pratica il nostro basket: stiamo facendo passi in avanti sui miglioramenti."