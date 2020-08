Brno, Bastianini in prima fila. In Moto3 Migno e Antonelli in quarta fila

In Moto3 diventano decisive le scie. E così la pole di Brno va Raul Fernandez davanti a Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki. Undicesimo crono per Andrea Migno davanti a Niccolò Antonelli. "Un sabato difficile, purtroppo ho fatto fatica e non sono riuscito ad andare forte come avrei voluto - afferma Migno-. Ci manca ancora qualcosa per poter essere realmente competitivi e lavoreremo per fare un ultimo step per warm up e gara".



In Moto2 lo statunitense Joe Roberts con la Kalex del team American Racing si è preso la pole con il tempo di 2:01.692 precedendo Sam Lowes (Kalex Vds) di 130 millesimi ed Enea Bastianini (Kalex Italtrans) di 189. Seconda e quarta fila per i piloti dello Sky Racing Team VR46 in qualifica a Brno dove questo fine settimana si corre il GP della Repubblica Ceca.

"E' stata una qualifica tosta, non eravamo completamente a posto con la moto ma abbiamo dato il massimo per partire da una buona posizione in griglia - afferma la "Bestia" -. Questa prima fila è quindi un ottimo risultato che mi dà la giusta carica per la gara di domenica".

Quinta piazza per Marco Bezzecchi e decimo posto per Luca Marini. "Nel complesso una buona qualifica - afferma Bez -.Rispetto a venerdì, abbiamo fatto un buono step sul feeling, ci manca ancora qualcosina sul gas in uscita di curva per far girare la moto come vorrei, ma la seconda fila è sempre il nostro obiettivo per la gara. La squadra ha fatto un gran lavoro, continuiamo ad analizzare i dati per avere maggior confidenza al posteriore e concentriamoci sulla scelta della gomma che sarà un fattore cruciale per domenica".