Virtus, gli ultimi minuti sono fatali e il Perugia vince di misura. Falconi: "Lottiamo per i playoff"

La Virtus Romagna perde di misura per 4-3 il big match della ventitreesima giornata contro Perugia, finendo così per essere distante 5 punti dalla zona playoff a quattro giornate dalla fine della regular season. Qualche errore di troppo viene pagato a caro prezzo dalle romagnole che entrano in campo con grande spirito agonistico, determinazione e voglia di vincere. All’intervallo, però, le ragazze di coach Imbriani vanno sotto di 2 gol. Qualcosa non va e viene prontamente aggiustato dall’allenatrice virtussina: la partita, a 5 minuti dalla fine, è sul 3-3.

Le squadre giocano a viso aperto e sono diverse le prestazioni degne di nota tra le romagnole, come quella di Valentina Falconi autrice di una doppietta. La Virtus sceglie di giocare gli ultimi 8 minuti della sfida con il portiere di movimento, una scelta che si dimostra giusta perché è proprio da questo presupposto che arrivano le reti che impattano momentaneamente sul 3-3. Ma nei minuti finali, con il Perugia in fase di possesso e la Virtus schierata tutta nella propria metà campo a difesa della porta di Faccani, arriva il fatale gol del 4-3 finale. Un grande rammarico per la Virtus che ancora una volta si mangia le mani per le occasioni sprecate e per i pochi ma determinanti errori commessi in fase difensiva.

Come confermano le parole di Valentina Falcioni, una delle protagoniste indiscusse di questa combattutissima sfida: "È stata una bella partita, giocata da entrambe a viso aperto. Sia noi che loro abbiamo giocato un futsal di alto livello. Loro, però, sono state maggiormente ciniche approfittando dei nostri errori, che a fine primo tempo ci hanno portato sotto di 2 gol. Siamo state brave nella ripresa a rientrare con la determinazione giusta, fino addirittura a recuperare per ben due volte lo svantaggio".

Infine, la virtussina commenta la corsa playoff che vede la Virtus in posizione di recupero su chi la precede: "Questa è una sconfitta che purtroppo rallenta molto la rincorsa ai playoff, visto che il Perugia era una nostra diretta avversaria. Ma finché l’aritmetica non ci condannerà, noi continueremo a lottare e a crederci".