Calcio a 5 Under 19, il Rimini pronto alla difficile sfida contro l'Italservice Pesaro

Seconda giornata di campionato nazionale Under19, il Calcio a Cinque Rimini affronta sul parquet del Flaminio l’Italservice Pesaro domenica alle 11. Un appuntamento prestigioso per la società riminese che affronta la selezione giovanile della squadra campione d’Italia, in una partita che si prospetta quantomeno emozionante.

Roberto Levani, allenatore dei biancorossi riminesi, cerca però di calmare le acque, anche se sa che i suoi ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo: "Queste sono partite da cui non occorre aspettarsi chissà cosa, è vero che incontriamo l’Under19 dei campioni d’Italia ma sono ragazzi come i nostri, non sono degli extraterrestri. L’ho detto ai miei: si va in campo, si dà tutto quello che abbiamo e poi vedremo quale sarà il risultato che otterremo al triplice fischio. I ragazzi però la sentono particolarmente questa partita, incontrare una squadra di questo livello e avere la possibilità di mettersi in mostra ovviamente porta tanta eccitazione. Abbiamo di sicuro un grande appuntamento davanti e non vediamo l’ora di affrontarlo".

Arrivare a questo impegno è già una conquista per il Rimini.com che fino a poche settimane fa non sapeva nemmeno se avesse potuto o meno riprendere. Tante le difficoltà incontrate, ma la voglia non è mai mancata. "La ripartenza non è stata facile, l’abbiamo saputo pochi giorni prima dell’inizio del campionato: abbiamo incontrato tanti problemi, anche dal punto di vista organizzativo per gli allenamenti. Il Comune, fortunatamente si è attivato subito, ma i tempi erano davvero stretti".

Fortunatamente per Levani e il suo staff, i ragazzi non vedevano l’ora di tornare in campo: "Sono stati fantastici, si sono subito messi a disposizione pur conoscendo le difficoltà. Si stanno allenando alla grande, il preparatore Lolli gli sta facendo “sputare sangue” ma la risposta è ottima: hanno grande voglia di giocare, di stare insieme e per questo ringrazio la società che ha dato loro questa occasione, sono proprio contento di vederli così felici. Sfortunatamente, questa ripartenza così accelerata ha dato qualche noia muscolare ad alcuni ragazzi, stiamo cercando di recuperare tutti ma occorre avere pazienza".

Il Rimini.com è partito bene in questa breve ma intensa stagione, vincendo in trasferta sul campo del Pietralacroce per 7-2.

Infine, Levani dichiara: "L’esperienza che vivrà la nostra Under19 è ovviamente propedeutica a quello che sarà il loro futuro in prima squadra: più il livello è alto in cui giocano oggi e maggiori saranno le qualità che esprimeranno in futuro. Certo, stiamo affrontando un viaggio tortuoso ed è per questo che ringrazio profondamente il presidente Mulazzani e la società, perché dietro la scelta di ripartire ci sono tanti sacrifici e insidie di vario genere. Fra i tamponi, i protocolli, la ricerca delle palestre e dei giorni in cui allenarsi, è difficile lavorare al meglio: i ragazzi sono fermi da praticamente un anno e farli ripartire è qualcosa di bello, di complicato ma ripagante".