Calcio femminile, impegno ostico per Riccione contro la capolista Bologna

Domenica, con fischio d’inizio della gara alle 15:00 va in scena al campo sportivo “Luciano Bonarelli” la sfida valevole per la XIII giornata tra Bologna e Riccione. Le romagnole sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1, ottenuto allo scadere con la Pistoiese, mentre le emiliane provengono dalla pesante sconfitta per 4-1 sul campo della Sassari Torres.

Sul match parla Sofia Albani, difensore classe ’98: ”Ho ripreso a giocare quest’anno sempre con la maglia bianco azzurra disputando la mia prima partita da titolare domenica scorsa, nel primo incontro del girone di ritorno. Come tutte le domeniche ci aspetta una battaglia e con il Bologna la gara sarà ancora più sentita essendo un derby ed inoltre, dovendo affrontare la capolista, abbiamo un motivo in più per entrare in campo con la giusta cattiveria e la voglia di vincere; il risultato non dipende tanto da loro ma dalla nostra prestazione; speriamo nelle prossime partite di portarci a casa qualche ulteriore vittoria e soddisfazione, in quanto, a mio avviso, qualitativamente parlando, valiamo molto di più rispetto a quello che mostra la classifica”.



Gare Girone C

Jesina-Sassari Torres

Pistoiese-Arezzo

Bologna-Riccione

Reggiana-Filecchio

Ducato Spoleto-Vis Civitanova

Roma XIV Decimoquarto- Aprilia Racing



La classifica del girone C

Bologna e Filecchio 30, Arezzo e Sassari Torres 28, Jesina e Aprilia 21, Pistoiese° 16, Decimo Quarto Roma 13; Riccione 9, Cella 4°, Vis Civitanova 3; Spoleto° 0 . *Una gara in meno, ° un punto di penalizzazione.