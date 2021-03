Calcio femminile, pesante sconfitta con la capolista Bologna per il Riccione

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano-romagnolo superando con un netto 3-0 il Riccione, apparso concentrato e motivato fino alla rete del vantaggio delle rossoblù prima di un inspiegabile calo alla distanza.

Al 1’ ci prova Ciavatta senza esito; al 2’ tiro in porta di Marcattili fuori misura; al 7’ ci prova Racioppo; al 9’ calcio di rigore fallito dalle emiliane con Bassi che colpisce il palo; al 27’ tiro fuori di Mastel; al 39’ tiro in porta di Perugini parato dal portiere avversario; al 43’ padrone di casa in vantaggio con Sciarrone direttamente su calcio di punizione; al 46’ raddoppio delle rossoblù con Minelli; dopo quattro minuti di recupero le squadre vanno all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 2-0. Nella ripresa al 53’ tiro fuori misura di Perugini; al 78’ conclusione fuori misura di Rambaldi; all’80’ ci prova Minelli; all’87’ tris della capolista con Cartarasa su assist di Mastel; al 90’ ci prova Zazzeroni; dopo cinque minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della gara sancendo la vittoria per 3-0 del Bologna sul Riccione.

Le dichiarazioni post gara del mister Mirco Balacich: “Siamo stati in partita disputando una buona gara fino al 40’ del primo tempo, poi una volta subiti il goal ci siamo disuniti; non sono soddisfatto della prestazione della squadra, è inammissibile che ci sia una tale differenza di intensità e determinazione tra una gara e l’altra; giocare contro la prima in classifica era di per sé un elemento sufficiente per aumentare la concentrazione in campo ma quando 6-7 elementi della squadra non rispondono, secondo le attese, è difficile poter recuperare il risultato”.

Bologna-Riccione 3-0

Bologna (Bassi, Giuliano (53’ Rambaldi), Sciarrone, Marcanti, Schili (88’ Cattaneo), Arcamone, Perugini (77’ Stagni), Racioppo, Mastel (87’ Patelli), Minelli (85’ Cartarasa), Zanetti)

Femminile Riccione (Giorgi, Barocci (46’ Amaduzzi A.), Calli, Gostoli, Maccaferri (46’ Dominici), Albani (62’ Zazzaroni), Ciavatta (69’ Schipa), Perone, Russarollo (74’ Giardina), Marcattili, Piergallini)

Marcatori: 43’ Sciarrone, 46’ Minelli, 87’ Cartarasa

Ammonite: Shili, Dominici, Marcattili