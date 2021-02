Calcio femminile, pesante sconfitta in terra marchigiana per l'Asd Riccione

Amara battuta d’arresto in terra marchigiana per la squadra romagnola; le biancoazzurre, dopo aver terminato la prima frazione di gioco sotto di una rete, rimangono in partita per un’ora di gioco

Amara battuta d’arresto in terra marchigiana per la squadra romagnola; le biancoazzurre, dopo aver terminato la prima frazione di gioco sotto di una rete, rimangono in partita per un’ora di gioco, prima di incappare in un black out di 8 minuti dove subiscono una tripletta ad opera di Tamburini che chiude anticipatamente la gara sul punteggio di 4-0.

Al 10’ conclusione fuori misura di Modesti; al 12’ tiro senza esito di Semprini; al 15’ tiro fuori misura di Ventura; al 26’ marchigiane in vantaggio con Zambonelli; al 28’ conclusione di Modesti che colpisce il palo; la prima frazione di gioco si conclude sul punteggio di 1-0 a favore delle padrone di casa. Nella ripresa, al 48’ conclusione fuori misura di Ventura; al 52’ tiro fuori di Magnani; al 55’ conclusione di Marcattili parata dal portiere avversario; al 57’ tiro di Piergallini parato dal portiere avversario; al 60’ raddoppio della Jesina con Tamburini; passano solo due minuti e al 62’ arriva la terza rete, sempre ad opera di Tamburini; al 68’ poker delle padrone di casa ancora una volta con la scatenata Tamburini, autrice di una tripletta; all’82’ ci prova Piergallini; dopo quattro minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo la vittoria per 4-0 della Jesina sul Riccione.

Jesina-Asd femminile Riccione 4-0

Jesina: Generali, Picchio (80’ Mosca), Gambini, Battistoni (85’ Prosperi), Zambonelli (80’ Catena), Modesti, Fontana, Rossetti, Tamburini (70’ Iacchini), Ventura, Coscia (70’ Alessandrini)

Asd femminile Riccione: Giorgi (89’ Roscio), Della Chiara, Calli, Gostoli (63’ Russarollo), Amaduzzi M. (78’ Barocci), Magnani, Marcattili (65’ Frison), Perone, Schipa (89’ Giardina), Semprini, Piergallini)

Marcatori: 26’ Zambonelli; 60’, 62’, 68’ Tamburini

Ammonite: Picchio, Magnani