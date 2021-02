Calcio femminile, primo successo per il Riccione: battuta la Reggiana

Prima vittoria nel girone per il Riccione, che parte subito a razzo, segnando due reti nel primo quarto d’ora di gioco; dopo aver siglato il terzo goal, le ospiti accorciano le distanze andando a segno per due volte ma la neo entrata Schipa chiude i giochi, fissando il risultato sul punteggio definitivo di 4-2. "Sono molto soddisfatto del risultato e della prestazione offerta dalle ragazze che hanno disputato come sempre una gara molto accorta e concentrata, concretizzando l’enorme volume di gioco creato - afferma mister Mirco Balacich -. Abbiamo avuto tante occasioni da rete, non rischiando mai nulla, riuscendo a rialzare la testa nel finale, respingendo le offensive avversarie ed attaccando gli spazi in area di rigore; le ragazze si sono meritate questa vittoria, sono fiero di avere una rosa di 26 titolari a disposizione, tutte atlete di ugual livello, anche oggi, chi è sceso in campo ha dimostrato di essere degna di indossare questa maglia".

La cronaca della gara

Al 2’ romagnole in vantaggio con Piergallini; al 5’ tiro fuori misura di Gnisci; all’11’ conclusione fuori di Marcattili; al 14’ raddoppio delle padrone di casa con Marcattili; al 17’ tiro di Ciavatta parato dal portiere avversario; al 29’ conclusione fuori misura di Bonacini; dopo tre minuti di recupero le squadre vanno all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per il Riccione.

Nella ripresa al 53’ ci prova Frison senza esito; al 58’ arriva la terza rete per le padrone di casa con Piergallini, autrice di una doppietta; al 63’ le ospiti accorciano le distanze con Frassinetti; al 64’ ci prova la stessa Frassinetti senza esito; al 76’ tiro di Monetini parato dal portiere avversario; al 79’ seconda rete delle emiliane ancora con Frassinetti; all’84’ quarta rete delle romagnole con la neo entrata Schipa; dopo sei minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo la vittoria del Riccione sulla Reggiana per 4-2.