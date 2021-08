Calcio, Gian Marco Gabbianelli e Kevin Haveri in squadra nel Rimini

Nuovo acquisto per il Rimini Calcio. In squadra entra il calciatore Gian Marco Gabbianelli. Nato a Fano, classe 1994, (175 cm – 65 kg), Gabbianelli è un attaccante esterno mancino, dotato di grande fantasia e qualità. Cresciuto nel settore giovanile biancorosso e passato in seguito a quello dell’Inter, ha vestito in carriera le maglie di Pro Patria, Prato, Fano, Matelica, Monterosi, Campodarsego e Albinoleffe con il quale è stato protagonista la scorsa stagione andando in rete nella semifinale play off di Lega Pro.

A vestire la maglia Biancorosso sarà anche il calciatore Kevin Haveri. Nato a Scutari (Albania) il 18/09/2001 (191 cm - 86 kg), Haveri è un difensore esterno sinistro imponente fisicamente, forte di testa e dalla

grande propensione offensiva. Prima di approdare in biancorosso ha vestito la maglia del Mantova

vincendo un campionato di serie D, successivamente quella del Campodarsego. Nazionale dell’Albania Under 17 e 19.