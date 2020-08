Calcio, il Rimini apre le porte a Francesco Casolla, Giacomo Nanni e Andrea Massetti

Il Rimini FC dà il benvenuto al cattolichino Francesco Casolla, classe 1992, che indosserà la maglia biancorossa con il ruolo di attaccante. In squadra entrano anche il difensore riminese Giacomo Nanni, classe 1995, e il centrocampista Andrea Massetti, classe 1996, originario di Sant'Omero.

Settore giovanile

Invece, Ivano Bonetti è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della società Rimini F.C. Nato a Brescia nel 1964, esordisce nella squadra della sua città per passare in seguito a Genoa e Juventus, dove nella stagione 1985-1986 vince scudetto e Coppa Intercontinentale. Ha vestito in Italia anche le maglie di Atalanta, Bologna, Torino e Sampdoria conquistando con i blucerchiati il secondo tricolore nella stagione 1990-1991. All’estero ha giocato con Grimsby Town, Tranmere, Crystal Palace e Dundee (allenatore-giocatore). Da dirigente ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo nel Pescina e Direttore Generale nel Sulmona.