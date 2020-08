Calcio, il Rimini ufficializza il centrocampista Luca Ricciardi

Nuovo annuncio del Rimini Calcio. Vestirà il biancorosso Luca Ricciardi, centrocampista 21enne. Originario di Gaeta, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Gaeta per poi passare al Latina, società con la quale ha disputato anche la serie B. Successivamente ha vestito anche le maglie di Pisa, Tuttocuoio, Racing Roma, Fondi, Agnonese e Fermana: in totale per lui 324 gare e 24 goal segnati.

