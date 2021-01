Calcio, Mastronicola rassegna le dimissioni: non è più l'allenatore del Rimini

La decisione è arrivata dopo i due pareggi maturati contro la Bagnolese e il Mezzolara, entrambi in trasferta

Alessandro Mastronicola ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. Il presidente Alfredo Rota, attraverso una nota, "ringrazia il tecnico per la collaborazione e la professionalità dimostrate durante la sua permanenza in biancorosso e gli augura le migliori fortune personali e professionali". La decisione è arrivata dopo i due pareggi maturati contro la Bagnolese e il Mezzolara, entrambi in trasferta. Domenica i biancorossi ospiteranno il Progresso, reduce dalla vittoria contro il Forlì.